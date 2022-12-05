職業體驗館設模擬工作間 讓小朋友跟職業導航員體驗「打工」樂趣

越早了解小朋友的特質與潛能，便可以越早幫助他們未來的生涯規劃。由中西區民政事務處主辦、香港基督教女青年會西環綜合社會服務處提供服務的「職業體驗館」，就是讓小朋友於模擬工作間體驗「打工」樂趣。在職業導航員的指導下，小朋友化身成為小小職場達人，透過工作體驗，感受工作的意義和認識個人潛能及特質，啟發他們對未來的想像。

小朋友透過「打工」遊戲 感受工作意義與使命

第一期職業體驗館的主題是讓小朋友一嘗做咖啡師和甜品師的滋味。



在模擬咖啡店裡，小朋友穿着整齊的制服，細心聆聽職業導航員的指導，製作出可口的咖啡及美輪美奐的甜品！職業體驗館不單讓小朋友親身了解及體驗咖啡師和甜品師的工作性質，還可培養他們的責任感、團隊合作精神、啟發他們天分與潛能，提升自信心。職業導航員Kelvin分享：「過程中，我們會觀察每位小朋友的性格特質，在『工作』完成後，我們會告知小朋友關於他們的特質，讓他們更認識自己，肯定他們能力。同時，亦會支付當日『薪金』，使小朋友支取『薪金』後即時進行買賣，感受自食其力，培養『付出才有收穫』的觀念。」Kelvin表示，看見他們賣力地「打工」，之後拿著自己的「薪金」購買自己喜歡的食物時那種興奮雀躍的表情，相信他們已對「一分耕耘，一分收穫」的道理有所領會。

▲ 在職業導航員的指導下，小朋友化身為小小咖啡師，有板有眼

▲ 小朋友在「工作間」細心聆聽職業導航員的教導

▲ 小朋友利用「工作」後賺取的「薪金」，換取禮物

青年義工擔任職業導航員 發掘自我潛能與興趣

跟Kelvin一樣，Tiffani是另一位職業導航員。她是在學校老師和社工的推薦下參與是次活動。Tiffani表示，在成為職業導航員前，他們會先到相關行業的公司進行探訪，與負責職員交流。以今次主題為例，他們有機會跟專業的咖啡師和甜品師學習沖咖啡和製作甜品。在完成培訓後，他們和社工一同構思和設計體驗館內容，然後帶領小朋友進行職業體驗活動。他們既可將在培訓時學到的知識及體驗運用於活動上，又可發揮自身經驗，帶領小朋友完成各種工作任務。

▲ 體驗館的職業任務都是由職業導航員為小朋友精心設計，趣味十足，既可發揮小朋友的創意，又可啟發他們天分與潛能

▲ Tiffani和Kelvin表示，透過一連串的職業體驗後，更了解自己的性格，對將來就業有更明確的方向

Tiffani和Kelvin均表示，培訓過程不單讓他們深入了解工作內容和性質，同時為未來路向帶來指引。Tiffani說：「當初選擇體驗咖啡師與甜品師的工作，是因為自己本身都很喜歡製作甜品，但完成體驗後，發現咖啡師的工作比甜品師更有趣且更加適合自己。另外，在過程中，我發現自己也善於與人溝通，對人有耐性和有創意，所以將來我也會按自己這種性格特質去選擇適合自己的職業。」

喜歡烹飪的Kelvin，在接觸過甜品師的工作後，也找到了自己的目標和方向，Kelvin說：「我對食物和烹飪均有很濃厚的興趣。在未參加培訓前，我一直以為甜品師的工作既冗長又沉悶，但培訓後，我覺得自己較適合做甜品師，並且對這個職業的興趣已有所提升，眼界亦擴闊了不少。現在我對自己的性格特質有更深入的了解，更清楚自己將來的工作選擇。」

你都希望發掘自我潛能與興趣，就不要錯過第二期「職業體驗館」的主題︰攝影師及Youtuber。如欲了解報名詳情，歡迎瀏覽

https://forms.gle/CLZ8ExrTPfL9srVJ9 或 https://playlearn.hk/event/detail/8e79ca25d1a54594ab2040ca4617307c

(特約)