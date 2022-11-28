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【覆核刑期】涉石澳道撞斃女途人　女律師罰款覆核另加停牌半年

社會 17:57 2022/11/28

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女律師涉不小心駕駛判罰款，律政司申覆核，今被增停牌半年。資料圖片

石澳道2021年10月發生致命交通意外，跨國律師樓的女合伙人涉駕車撞斃女途人，早前被控危險駕駛引致他人死亡罪，後改控不小心駕駛罪，早前認罪被判罰3,000元及參與駕駛改進課程。律政司提出覆核刑期，裁判官今（28日）於西九龍裁判法院批准申請，頒令被告另須停牌半年。

裁判官指，考慮到控方新呈上的截圖證據及涉案片段後，認為涉事路段有「前面有兒童」指示牌和巴士站，被告應加倍注意前方路況，遂判被告停牌半年。

被告楊藹欣（40歲，律師）承認於2021年10月31日，在石澳道（南行）土地灣村對外，在道路上不小心駕駛一輛私家車。

事發當日，被告在下午約1時半駕駛至案發地點時撞到女事主，私家車繼續向前駛逾40米。事主身體多處受傷，被送往東區醫院後不治。

政府化驗所報告顯示，涉案路段有一排樹木，被告的視線或被樹枝阻擋，令她無法及早留意在行人路上的事主。報告又指，由事主踏前馬路至被撞的時間短至被告反應不及，即使被告及時煞掣，意外仍可能難以避免。

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記者：陳曉欣

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