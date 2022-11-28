【正義迴廊】累積票房衝破3000萬大關　蘇玉華：這是生命中最佳禮物

▲ （左起）麥沛東、莊韻澄、邵仲衡、何爵天賀《正義迴廊》累積票房衝破3000萬大關

電影《正義迴廊》正式上映第5週後，累積票房衝破3000萬大關，同時亦取代了2012年，同樣由高先電影發行的《低俗喜劇》，榮登港產三級片史上票房紀錄第3位，如此喜訊確實振奮了電影團隊！

導演何爵天繼續表達對觀眾的支持：「11月27日剛剛好是《正義迴廊》上映一個月的日子，也是電影突破3000萬票房的日子。這一個月經歷了很多焦慮和擔憂，同時也遇上了不少波折，幸好得到廣大觀眾的支持和厚愛，令《正義迴廊》能成為香港華語三級電影票房的第3名，在此再次感謝一眾台前幕後工作人員，以及在這一個多月和我跑來跑去的演員和宣傳人員，以及用不同形式支持這套電影的傳媒朋友和觀眾」。

監製翁子光亦堅定表示：「香港電影唔係虛火！」

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演員們感謝觀眾

一眾主演獲悉喜訊後，再次紛紛表達喜悅，蘇玉華指：「這是生命中最佳禮物！感謝團隊！感謝觀眾！感謝宇宙！ 」而林海峰就表示：「觀眾勇破三千萬奇案，現實比電影更恐怖！」

主角楊偉倫坦言「估唔到」：「由開頭擔心票房，之後去到1000萬，再去到依家呢個成績，真係好高興。多謝每一位入場嘅觀眾令我哋感受到團隊嘅努力可以得到回報，非常感激。希望大家會繼續支持香港電影。」

另一主角麥沛東稱想好好多謝觀眾：「知道其實好多觀眾唔止睇咗1次，有啲甚至睇咗3次，全賴觀眾支持先有咁高嘅票房！感受到唔同人嘅愛，唔係淨係口講話好睇，而係真係會身體力行去支持，好似我地咁努力做好一個作品，而有觀眾見到，甚至會畀錢入場睇多次，所以真係好多謝觀眾同我地一齊創造依個奇蹟，希望票房可以越嚟越高，去到4、5、6千萬！」

他續指：「睇返票房，平日都好多人嚟睇，依件事真係好感動。可以畀人見到喺香港嘅製作都可以有啲好好嘅電影，好好嘅評價⋯⋯咁可能會有更多投資者去投資依一類型嘅電影，或者係純香港製作嘅團隊，咁就有更加好嘅作品可以畀到觀眾欣賞，我覺得依件事係對於香港人嚟講，或者喺唔同地區見到香港有套咁好嘅作品，其實係一件好好嘅事。」

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