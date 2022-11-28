【律師會】年度旗艦活動「青Teen講場」　「stay紀tion」夥紀律部隊推廣守法禁毒資訊

▲ 今年「青Teen講場」共設兩大主題，分別是「一齊『動敢抗毒』」及「動．法．律」。（青Teen講場Facebook）

律師會舉辦年度旗艦活動「青Teen講場」，今年共設兩大主題「一齊『動敢抗毒』」及「動．法．律」，包括會聯同多支紀律部隊，向全港中學生推廣知法守法、禁毒以及活出正向人生的訊息。

其中，「一齊『動敢抗毒』——禁毒 Teen 堂」網上問答比賽，已經在本月10日開始舉行。首100名最高分的同學，明年首季可參加兩日一夜「stay紀tion」紀律部隊冬日營，包括歷奇訓練、特別活動體驗及營火BBQ晚會，並且可與紀律部隊長官及律師會資深會員互動分享。活動更會邀請紀律部隊首長親身到場，與同學分享各類經驗。

至於「動 ‧ 法 ‧ 律 — 運動音樂嘉年華」則於下月10日舉行，多名主要政府官員、紀律部隊首長、立法會議員，以及香港律師會資深律師齊集主持開幕典禮，更邀請精英運動員作運動示範及分享。同學在義務律師帶領下，透過體驗式學習，從小組討論及攤位遊戲中，學習法律知識，加強守法及對社會議題的認知。

「青Teen講場」自2010年開始，已有逾470間學校、共超過15,000名青少年參與。

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責任編輯：胡偉明