跑數男患遺傳雄禿+壓力脫髮致嚴重M字額 中醫生髮療程針藥齊下 半年告別禿頭

俗語有云：「十個男人九個禿。」脫髮問題幾乎已成為男人最痛！50歲的莫生自十多歲起就要面對遺傳性脫髮問題，踏入社會後又因工作壓力過大以致脫髮更趨嚴重，在雙重夾擊之下，M字額逐漸向後延伸。雖然莫生曾進行過不同生髮療程，但脫髮情況仍未見改善。最後經過中醫師悉心調理體質，並在其指導下進行中醫藥生髮療程，以及幫助改善日常生活習慣後，他壓力脫髮的情況大大改善，頭髮亦開始回復生長且重拾自信。

遺傳加壓力脫髮 影響社交不敢見人

50歲從事金融行業的莫生，本身家族遺傳有脫髮問題，而近年因承受跑數壓力而影響睡眠質素，出現壓力性脫髮，令脫髮的情況加倍惡化。「最嚴重時兩側額角的頭髮完全脫光，前額髮線向後移，呈現出禿頭。」莫生表示，脫髮問題嚴重影響他的外觀，整個人更顯蒼老，甚至因此不敢出外見朋友，對於經常要見客的他來說，這確實帶來很大的困擾，對外表漸漸失去自信。

▲ 莫先生長期處於高壓環境下工作，不僅影響睡眠，更出現壓力性脫髮。

辨明體質再對症下藥 半年明顯改善

為了擺脫脫髮問題，莫生也曾嘗試坊間醫美的生髮療程、防脫洗髮水、生髮精華等，可惜效果並不理想，即使新長毛髮也會在很短時間內脫落。後來透過朋友介紹下認識到德善健髮的中醫藥生髮療程，註冊中醫師曾戰為莫先生針對性調理臟腑，在六個月後壓力性脫髮的情況已明顯改善。「曾醫師先幫我詳細檢查和診治，分析頭皮及頭髮健康狀況，又會詳細了解我的生活作息和飲食習慣，為我定制合適的生髮療程。除了定期覆診，我亦按他的指示多早睡、多運動和多進食蛋白質，更明白到懂得釋放壓力，才能改善脫髮問題。」莫生表示，現時他仍然有進行中醫藥生髮療程，壓力性脫髮亦得到持續改善，頭髮回復健康生長，對此他感到非常滿意，同時重拾自信。

▲ 註冊中醫師曾戰先了解莫先生的頭皮狀況和生活習慣，然後才對症下藥，針對性定制中醫藥生髮療程。

壓力脫髮具2至3個月潛伏期

曾醫師指出，香港的生活節奏急促，因壓力以致脫髮的求診者一直有增無減。壓力性脫髮的主要原因是由於在高壓環境下，患者遇到突發或劇烈變故所致。當頭皮的毛囊在短時間內由生長期全部轉變至休息期，就會形成壓力性脫髮。

他解釋：「壓力性脫髮會有2至3個月潛伏期，患者承受巨大壓力後的2至3個月，頭髮會開始均勻地脫落。這是因為面對壓力時，皮質醇會迅速上升，頭皮免疫系統因而受到抑制，人體的代謝能力亦會降低，令頭皮的血流供應減慢，頭髮的修復功能也相對地變弱，因而導致毛囊萎縮，毛髮脫落，形成壓力性脫髮。」針對莫先生的生髮療程，曾醫師為他處方有助鎮靜安神、柔養肝腎的中藥，如首烏藤、酸棗仁、遠志、龍骨等，以減輕壓力對脫髮的影響，讓他精神放鬆下來，提高睡眠質量。

中醫生髮療程逆轉遺傳性雄禿

除壓力脫髮外，近年本港男性患上雄禿的數字也不斷增加。曾醫師稱，有數據顯示，30歲至45歲是男性的脫髮高峰期，而第二個群組則是18歲至30歲，這兩個年齡群組佔了求助個案整體的七成。他指出，莫生的情況是壓力脫髮與雄禿脫髮兩者夾雜，所以生髮療程需時更長。

「莫生從小到大都出現兩側額角上移、髮線後移的情況，這是屬於雄激素源性脫髮，簡稱雄禿。雄禿通常會出現脂溢性脫髮的情況，頭油分泌會比一般人高很多，以致影響頭皮局部營養輸送，加上頭油多令細菌滋生，導致脫髮問題惡化。一般男性都是以雄禿脫髮為主，因為男性荷爾蒙雄激素跟5-α還原酶結合，會變成一種叫二氫睪酮（DHT）的物質，這物質會阻斷頭髮養份，令頭髮無法繼續正常生長。但DHT的累積會因應不同人的體質而異，有些人天生雄激素分泌較高、5-α還原酶較活躍，這樣較大機會患上遺傳性脫髮。」莫先生進行的生髮療程以中醫藥內外夾擊，選用大黃、蒲公英、野菊花等成份的中藥外敷，配合黃柏、白朮、蒼朮、熟地等內服中藥，達到清熱利濕，減少頭皮油脂分泌。

▲ 在進行生髮療程前，曾醫師會先仔細辨明患者體質和脫髮證型，再內外調理，達到標本兼治。

肝炎加劇脫髮 內外同時調理

中醫師曾戰表示，初時莫生求診時已到了第三期脫髮，屬嚴重級別，在持續進行生髮療程後，現已恢復到差不多一級的程度。此外，由於莫生曾患肝炎，這亦是形成脫髮的另一誘因，他表示：「從中醫角度來看，莫生屬於肝胃不和，即肝臟過度宣洩，產生過多肝氣而阻礙脾胃正常運化。胃部更首當其衝，出現胃氣、嘔氣甚至消化不良等症狀，間接影響頭髮營養吸收和恢復進度。」

在中醫藥生髮療程當中，曾醫師先替莫先生舒肝、疏肝、和胃，中醫稱為「柔肝養肝陰」，目的是令肝血充足，補充頭髮養份，讓頭髮健康生長。他補充，由於莫先生的病歷、遺傳性雄禿加上壓力因素，以致脫髮的病機病理較為複雜，故此整個用藥和生髮療程需時會較長。在這方面，醫師需要與患者充分溝通，幫助他紓緩情緒，以正面積極態度來面對。

針灸促進血流暢通 穴位按麼預防脫髮

中醫藥生髮療程可針對壓力脫髮和雄禿等問題，同步配搭針灸和梅花針等方法更可加強生髮效果。曾醫師指，脫髮初期已適用梅花針和針灸來配合治療。「梅花針是透過針對頭皮進行刺激，令到局部的氣血暢通來促進生髮。至於針灸方面，可通過針刺一些頭頸部穴位，如翳風穴、安眠穴等，來幫助放鬆心情，改善睡眠質素，藉以紓緩壓力脫髮。由於莫生曾患有肝炎，故此亦會集中在中脘穴、足三里穴和內關穴等施針，令其消化道恢復正常運作，增強營養吸收能力。」

▲ 在進行生髮療程後，莫先生前額和兩邊額角的頭髮已回復生長，明顯比治療前濃密。

坊間生髮療程潛藏副作用

巿面上的生髮療程及產品多得令人眼花撩亂，曾醫師指若在不清楚的情況下盲目亂試，更有機會損害毛囊，令脫髮問題更嚴重。想有效解決脫髮，先要了解不同生髮療程的原理、功效、持久度、安全性，再根據自己的需要去選擇最適切的治療方案。莫先生曾嘗試服用西藥的生髮療程，可是坊間的生髮療程常用到西藥「非那甾胺」，透過壓抑體內DHT水平來改善脫髮，但曾醫師直言這方法治標不治本，難以真正根治脫髮，此外有研究指出男士服用「非那甾胺」會出現性慾降低、不舉、射精減少等副作用，不宜長期服用。

為求節省脫髮的治療時間，亦有不少人選擇植髮或入侵性的生髮療程，曾醫師指始終這類生髮療程涉及手術風險，過程中可能引致毛囊炎、細菌感炎等問題。加上若患者有頭皮濕疹、牛皮癬，頭皮敏感或處於發炎狀態，也不適合進行入侵性的生髮療程。要解決脫髮問題，中醫講求內外兼治，透過改善臟腑和氣血運行，才能真正讓身體重啓生髮機制。

德善健髮註冊中醫師曾戰

廣州中醫藥大學中醫學學士

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