【育兒奇招】兒子睇電視不做功課不睡覺 　父母奇招應對結局神反轉

▲ 兒子睇電視不睡覺，爸媽讓他一整晚看電視看個夠，並且制止他睡覺。

孩子掛住看電視不學習，父母會好頭痕。內地一名男童整晚只顧看電視，不做功課不願睡覺，他的父母選擇了另類的教育法。最後結局神逆轉，男孩哭著向爸媽求饒表示想睡覺了。這對90後父母的做法引起不少的熱議，家長及網友持正反兩面立場。

事件中的小男孩名鵬鵬，來自湖南。事緣有一天晚上，他與朋友玩樂到晚上8時半才回家，但到家後第一件事不是學習或沖涼，卻是打開電視看節目。到了要睡覺的時間，鵬鵬仍舊一動也不動的坐在沙發上，目不轉睛的看著電視。有見及此，鵬鵬的父母沒有破口大罵或強迫兒子睡覺，他們選擇放任兒子繼續看電視，滿足他「睇到飽」的慾望。

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一開始鵬鵬感到好開心，享受著前所未有的自由。然而到了約凌晨2點多的時間，家中的監視器拍攝出鵬鵬開始面露難色，並表現出困意。但鵬鵬的父母竟採取輪班制去監督他。想睡覺的鵬鵬被媽媽制止回房，並打開電視讓他繼續看。接著，鵬鵬開始走來走去，更開始玩起平板電腦來。雖然沒有了開初看電視的興奮感，但仍然算幾精神。

到了凌晨4時許，鵬鵬終於抵不住睡意在梳化上睡覺。此時媽媽走到客廳拍醒鵬鵬，疲勞不堪的他包著一張棉被窩在沙發一角，情緒開始崩潰了並聽著坐在一旁的媽媽對他的訓誡。隨後，媽媽累了便換了爸爸出來「替更」看守。

鵬鵬媽媽表示，那一整晚她和丈夫也沒有睡覺。到了5點多的時間，他們也認為懲罰可以到此為止了，便關燈讓鵬鵬在沙發上睡。她續表示，「暫時還是有效果的，但不確定教訓能持續多久。」不過她說鵬鵬平時也不會有如此行為，所以她和丈夫會從根本去找出原因，才是治本的方法。

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有經歷著相同問題的父母看完影片後表示此法值得一試,「學到了，下次我家孩子看電視不睡覺，我也讓他看一宿。」;但也有過來人訴說此法不通,「我兒子也是，這招我用過，結果他真看了一晚上，早上還叫我起床」;也有網友擔心孩子的心理健康,「這樣的教育方法如果真能成功，孩子得有多大心裡陰影」。

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責任編輯︰王明芳