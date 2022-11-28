【港區國安法】李家超：將向中央提交報告　提請全國人大常委會釋法

▲ 終審法院上訴委員會今午否決律政司申請上訴許可，特首李家超傍時6時45分開記者會回應。（經濟日報資料圖片）

特首李家超於傍晚6時45分見記者，回應律政司向終審法院申請上訴許可被駁回，黎智英可聘請英國御用大律師就《港區國安法》案件抗辯。

【19:20】

再被追問律政司是否失職，甚至要問責時，李家超回應指，律政司全力以赴搜集和整理證據、理據，形容律政司據理力爭，肯定對方努力。他又指，尊重法庭最後判決。

【19:10】

被問到港府提請釋法時間表時，他則交代，很快會向中央遞交報告。他同時透露，律政司將會申請押後黎智英案正審。

【19:07】

他表示，作為行政長官和國安委主席，因此有憲制責任，而國安委已召開會議，審視上訴許可被拒的理據，認為有需要提請釋法。他形容，作出決定是審慎、嚴肅，並基於國家安全。

他又指出，今次提請釋法，針對的是無本港執業權的外國律師，並非針對國籍，因為在香港執業的律師可以有不同國籍。他又進一步解釋，法官就任時須要宣誓效忠特區。

【19:00】

被問到律政司工作是否有不足時，李家超僅表示，認為事件影響深遠，必須作出釐清。

至於外籍法官是否亦難以做到保密時，他表示，法官任命經過紀律審查，而且《港區國安法》亦有指定法官制度，故不能與外籍律師情況混為一談。

【18:55】

李家超指出，《港區國安法》是全國性法律，而國家安全是頭等大事，必須有效執行《港區國安法》，防範國家安全風險。

他解釋，國家安全風險複雜多變，若涉及勾結外國勢力的情況，更有機會在外國發生，而且不容易被察覺。

【18:45】

李家超表示，昨日收到中央人民政府按《港區國安法》第11條的函件，就《港區國安法》實施以來就特區履行相關職責向中央提交報告，本港國家安全委員會已就此舉行會議。

他表明，會梳理相關情況，盡快遞交報告，並將會於報告中提及今次案件，提請人大常委會按《港區國安法》第65條釋法。

李家超表示，希望人大常委會釐清，根據《港區國安法》立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的律師或大律師，可否以任何形容參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。

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責任編輯：胡偉明