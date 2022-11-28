【大學畢業禮】20名精英運動員於教大畢業　校長張仁良囑咐畢業生秉持教育專業

▲ 一眾精英運動員異業生與張仁良於健身室拍照留念。（教大提供）

香港教育大學一連5個周末在大埔校園舉辦畢業禮，今年有20名精英運動員畢業，包括兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄、亞運乒乓球銅牌得主李清韻等。日前一眾精英運動員畢業生回校出席畢業典禮，並與校長張仁良切磋球技。張仁良寄語畢業生繼續裝備好自己，又特別囑咐主修教育的畢業生要秉持專業。

今年共有20名精英運動員於教大畢業，當中11人修讀健康教育榮譽學士，包括乒乓球運動員李清韻、競技體操石偉雄、滑浪風帆運動員盧善琳及鄭俊樑等；9人修讀運動教練及管理社會科學碩士。其中李清韻以一級榮譽成績畢業，獲委任為今年度的「精英運動員友好大學」大使，鼓勵她推動本地運動員的全人發展。

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張仁良與精英運動員切磋乒乓球，又一同於健身室拍照留念。他亦在校內多個「打卡位」與畢業生拍照，並寄語他們繼續裝備好自己，又特別囑咐主修教育的畢業生要秉持專業，為下一代樹立良好榜樣：

「學不可以已」，意思是學海無涯，求學乃終生之旅。我冀盼畢業生善用在課堂學到的寶貴知識，貢獻社會，迎接往後的新挑戰。

▲ 張仁良於校園內與畢業生拍照。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴