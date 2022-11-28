【生意慘淡】香港GO嘉年華參展商批人流少促退款　主辦方保證豁免部分費用

▲ （香港工商聯盟圖片）

由香港工商聯盟主辦的「香港GO嘉年華2022 」近日爆發糾紛，有參展商抱怨人流未如理想，生意蝕本，活動安排亦未如主辦方承諾，要求退回參展費，並在場內發起靜坐抗議。展覽負責人強調，上周六晚曾向所有參展商提出豁免物流費等解決措施，商議過程氣氛平和，不明白為何參展商翌日仍向傳媒投訴，以及出現後續一系列抗議；商會現已將事件交由法律部門處理。

展覽以聖誕購物及美食嘉年華為主題，於11月25日至28日在亞洲博覽館舉行，共設逾383個攤位，場內設有聖誕銷售活動及以香港和台灣景點為主題的展區。不過，參展商不滿展覽首兩天人流已十分疏落，生意不似預期，主辦方未有如承諾般提供免費接駁巴士，宣傳效果不理想，展覽兩次延期亦拒絕退款，以及參展收費標準不一，要求主辦方退回費用及應邀對質。

有售賣海味的參展商陳先生形容展覽生意很差，人流稀少，估計只有今年9月「工展會」整體人流的5%。他租了四個檔位，每日租金共1.7萬元，連貨錢約200萬元，首兩天卻只有8萬元收入，慨嘆職員薪金及租金注定蝕本。他又批評主辦方的宣傳力度不足，著名社交網站或巴士車身不見相關宣傳；亞洲博覽館位置偏遠，主辦方卻未有提供接駁巴士予公眾，成為人流稀少的致命原因。

陳先生補充指，主辦方曾聲稱會透過網絡紅人宣傳，但質疑網絡紅人太年輕，與他預期的中老年齡層顧客不相配，宣傳效果不理想，指主辦方既然獲得政府資助，理應要回饋商戶。

昨午12時，12位參展商代表與主辦方約定見面會談，然而對方未按時出現。約2小時後，抗議者開始強行登上現場的典禮台靜坐抗議，隨後警察接報到場與抗議者調停，抗議者隨後離開舞台，並要求主辦方提供參展費的收據及發票，以申請政府設立的EMF「中小企業市場推廣基金」。

香港GO嘉年華負責人張維樂強調，主辨方已大肆宣傳活動，包括有近百篇的傳媒報道，也在巴士座位賣廣告，主辦方稍後會發出證明讓參展商申請政府資助。他又解釋活動原定在今年1月舉行，因疫情延至11月，導致接駁巴士安排上有所調整，並非「應承咗唔做」。針對部分參展商被指參展費用只需400元，張表示，這些參展商是獲商會基金資助。

張指出，上周六晚曾向曾與12名參展商代表提出解決措施，包括豁免1CBM物流費用、豁免一格倉租等的措施，希望為參展商紓解壓力，當晚獲一致同意，主辦方連夜通知所有參展商，表明如參展商需要方案的措施協助，可於周日早上11時前登記。張形容商議過程氣氛平和，不明白為何參展商翌日仍向傳媒投訴，以及出現後續一系列抗議；商會現已將事件交由法律部門處理。不過，他表明早前提出的方案仍然有效，如參展商有需要，可於昨午12時前回覆短訊申請。

警方昨午（27日）接到展覽主辦方報案，經了解後，有8個參展商因不滿主辦方安排，在舞台上靜坐表達不滿。警方指，調查後認為案件不涉刑事成分，事件交由主辦方及參展商自行解決，案件列作「糾紛」。警方在前天 (26日) 也有接報到場。

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責任編輯：陳麗娜