【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀

▲ 男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部，狗主反咬受害者：惡人先告狀！

日前《東張西望》報道了一宗「男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部」的個案，前晚《東張》找到了狗主May，事情又峰迴路轉，May反斥男童父母惡人先告狀，「他說要求賠7萬，佢對全香港觀眾講大話」。

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男童與母親麥太，於今年6月逛寵物用品展期間，因要求跟一隻阿拉斯加犬合照的時候，被狗咬傷臉，事後麥太指狗主不負責任，玩失蹤，但當《東張》聯絡到狗主時，又揭露了另一個版。

▲ 男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部，狗主現身，反咬受害者：惡人先告狀！(影片截圖)

自稱狗主的May接受《東張》訪問，她旁邊的就是被指咬傷小朋友的阿拉斯加犬，

我不是要跟你爭辯什麼，我只是說出事實，而且我不是她口中的失蹤，如果是事實，我賠給你也是心甘情願，我跟你道歉也可以，但是你說的不是事實，她講大話，當時我是背對著牠在忙，點解我會知道那個小朋友受傷，就是我突然聽到背後有個女人大聲叫嚷，『都叫你不要這樣去弄狗狗了！』然後我就轉頭一看，那個小朋友已經摔倒在我旁邊。

May指當下當然是馬上扶起小朋友，並趕緊找紙巾、消毒用品，先幫他按壓住傷口，小朋友的傷口在眼睛下方，眼淚一流下來他就會痛，她要安撫小朋友讓他別哭了，還要叫旁邊小朋友的媽媽冷靜…

而麥太說，查過狗牌是男士，暗示May不是這隻狗的主人，而May則解釋這隻阿拉斯加犬，是她和男朋友一起養的，狗牌只能有一個畜養人登記，所以當時只用了她男朋友的名字，

咁混亂的情況之下，她問誰是狗主，其實我也是狗主，我也有一起養牠，所以我就說我是狗主，然後她就吵個不停，說要負責任什麼的，我就跟她說，如果我的狗真的咬到的話，我會負責任，等警察來到，要拿身份證登記，我就回到展位裡面拿身份證，我看到展位裡面有幾個證人在排隊，是看到事發經過的證人，說要留電話號碼…

▲ 現場目擊事件的Ale，指那天她經過，看到有阿拉斯加犬，主人牽著牠，可以讓他們拍照，牠主人一直都有說，不要抱牠，摟牠脖子，可以摸牠，在牠旁邊拍照。(影片截圖)

現場目擊事件的Ale，指那天她經過，看到有阿拉斯加犬，主人牽著牠，可以讓他們拍照，牠主人一直都有說，不要抱牠，摟牠脖子，可以摸牠，在牠旁邊拍照。

牠像一尊佛一樣不動，牠基本上是坐著不動，牠主人牽著狗繩，也不需要用力拉緊，牠會嗅嗅你，之後我就搭著牠拍照，我拍完照之後就走開兩步，去我老公那邊看照片，然後就看到後面有個小朋友衝過來，摟住牠，男主人已經立即說不要，但為時已晚，以致這件事發生，他父母也不是馬上就過來，是從很遠的地方跑過來。

被男童摟住的阿拉斯加犬立即有反感，低聲吠了一下，Ale看到小朋友的臉流血，便立即拿紙巾幫他按壓住，他媽媽哭了，大聲叫嚷、大罵，

他媽媽一直都在罵他爸爸，就說『好好的，幹嘛要跟小朋友過來，現在出事了』後來就跟了朋友說說話，幫他接住傷口，等到醫護人員來…

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狗主也表示，如果牠不是動物，而是一個人，小朋友從後面拍牠，牠自然反應就是扭過頭，就像人一樣，

我拍你肩膀，你扭過頭，只不過牠的嘴長、牙尖，碰到，其實那個小朋友碰得太近了，很慘，這樣被人冤枉，我們養寵物的，真的把牠當成子女，不是我的兒子主動去攻擊他，這一點我要澄清，不只是一個證人這樣說，是幾個看到都是這樣。

在醫院急症室等候期間，May說是受傷小朋友的爸爸先向她提出要賠償，更有感被他敲詐，

在醫院等候期間，小朋友的爸爸把我拉到一邊，跟我說『他上網看過一些案例之類，他說要求賠7萬』，我唔知個數點得出嚟，他跟我說『我不知道雙方誰的責任比較大，可能你也有責任，我也有責任，但是總得賠償。』你一開口就要7萬，但責任不在我這邊。

最後雙方都沒有在醫院談妥和解，或者給對方錢，May指覺得不太合理，May著他跟家人商量一下，她也跟我男朋友商量一下，如果數目可以接受的話，雙方要簽一份和解協議，賠償多少金額作為完結了事，從此以後不作追究，

一說完『從此以後不作追究』這句話，小朋友的嫲嫲就衝出來，跟我說，從此以後不作追究，當然不行了，如果日後我孫仔晚上睡不著覺做噩夢，如果傷口癒合得不好，拉扯著眼睛怎麼辦？嫲嫲說話期間，就說不談了，那個爸爸還要問，那你們大概賠償多少？還要繼續問，又要跟我要錢，但是協議你又不肯簽，這是什麼意思呢？

由於事發當時有報警，之後漁護署也有向May跟進調查事件，May和證人也有去漁護署錄口供，漁護署錄口供的職員有看過小朋友受傷的照片，他跟May說，「那不是咬痕，因為沒有牙咬的洞，但很明顯是一行橫向拖下去的」，而May當時拖牠也是用這條合規格的的狗帶，所以沒有違反香港法例，牠也不是主動攻擊人，

坦白說，如果我的狗真的咬人了，牠今時今日不會可以在這裡，我也不會可以這麼大方讓你們拍攝。

May續指，自己由始至終都沒有失蹤，或者封鎖麥太的電話，直至8月30日，即事發後大約2個月，麥太突然打給她，並發了一個語音訊息，她當時忙於處理家事，未接到電話和未回覆…

我不是故意不理她，誰知過了幾天之後，我有朋友在抖音上面看到她放了上抖音，說我失蹤了，說我是個不負責任的狗主，那篇貼文就說找了律師，說我失蹤第二天就找了律師，就是我8月30日沒接到她的電話，她8月31日就找了律師，她動作真的很快，既然她找了律師，我是不是不應該私下再聯絡她，我一直在等她的律師信，所以我不敢找她，而不是她口中所說的失蹤。

對於意外的責任，May直指是小朋友先出手引起，而麥太就追究小朋友受傷，是由狗造成，當中關鍵人物就是小朋友，而主持人向小朋友查問當時有沒有打狗？或影相時有沒有摸過那隻狗或碰到牠？小朋友吞吞吐吐說：「我不知道，碰到可能有一點，不過…不…不太記得了，」麥太則指，兒子是兩手空空，根本就沒有拿東西打她的狗，「她就想說，我兒子打了她的狗，之後她就不用負責任，很氣憤！」

另一位目擊者本身也是狗主，她指小朋友有好奇心，看到這麼大的狗很可愛，就會跑過來，所以她覺得首先家長要有責任，如果她是阿拉斯加犬的主人的話，其實也挺無奈，

因為正常來說我要牽好狗，提醒你們不要對我的狗做些什麼，然後事情還是發生了，但從另一個角度來看，我也覺得小朋友是無辜的，如果他因此受傷，花了很多錢，就當他家裡有什麼負擔，應付不了，就當是補貼你心靈上的一點…大家都有受傷的時候，可能算是補貼一下吧！但一定不是賠償。

麥太至今仍然打算透過法律途徑向May追討賠償，包括小朋友治療期間住院連同覆診支出，傷口敷料用品雜費，購買不祟魚、花膠等補品花費，以至小朋友受傷留疤後，懷疑有創傷後遺症等，心理受創的賠償，以及往後繼續要接受治療的支出，對此，May直斥麥太對全香港觀眾講大話，

她這樣對全香港觀眾講大話，我不知道她想如何解決，冇收到律師信，我交給警方、漁護署的狗牌的地址，全部都是現在所住的地址，是絕對可以找到我。

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責任編輯︰王明芳