【靚太安樂窩】30分鐘完成聖誕版擴香石 添乾花增氣氛作聖誕裝飾
休閒消費 09:00 2022/11/29
聖誕節快到了！送禮物給朋友時，不妨花一點心思，親自製作小手工。今集《靚太安樂窩》邀請了香薰蠟燭導師Mandy教大家整擴香石，可以送給朋友或者另一半之餘，爸爸媽媽還可以與小朋友一起製作，當作聖誕裝飾，增添聖誕氣氛。
材料：
|模具
|1個
|石膏粉
|100g
|水
|30g
|香薰精油
|3g
|乳化劑
|3g
|顏色粉
|按喜好選擇，適量
|乾花
|滴量
做法：
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1. 把材料量度好份量
2. 把水、乳化劑及精油分別混合在一起，在石膏粉中間挖一個小洞，並加在混合好的液體。
3. 用木棒攪拌石膏粉及液體，攪拌時要留意低部有沒有石膏粉。
4. 攪拌均勻後，可以加入顏色粉末，輕輕將顏色粉灑至杯表面，用木棒輕輕推開。
5. 避免把顏色粉與石膏漿混合，要留下色粉的紋路。
6. 把顏色粉推開後，把石膏漿倒入模具，輕輕拿起模具，拍走空氣。
7. 依照喜好加入喜歡的乾花在石膏漿裡。
注意：插乾花時過程不可以太慢，否則石膏漿會變硬，難以添加乾花。
8. 等待大約15至20分鐘凝固，脫模。
如發現擴香石一些位置比較粗，糙有凹凸的情況，可以使用沙紙，滴少許水在沙紙上，打磨擴香石至平滑。
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責任編緝：蕭雅文