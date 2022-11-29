【靚太安樂窩】30分鐘完成聖誕版擴香石　添乾花增氣氛作聖誕裝飾

▲ 香薰蠟燭導師Mandy教大家整聖誕版擴香石。

聖誕節快到了！送禮物給朋友時，不妨花一點心思，親自製作小手工。今集《靚太安樂窩》邀請了香薰蠟燭導師Mandy教大家整擴香石，可以送給朋友或者另一半之餘，爸爸媽媽還可以與小朋友一起製作，當作聖誕裝飾，增添聖誕氣氛。

材料：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

模具 1個 石膏粉 100g 水 30g 香薰精油 3g 乳化劑 3g 顏色粉 按喜好選擇，適量 乾花 滴量

做法：

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1. 把材料量度好份量

2. 把水、乳化劑及精油分別混合在一起，在石膏粉中間挖一個小洞，並加在混合好的液體。

3. 用木棒攪拌石膏粉及液體，攪拌時要留意低部有沒有石膏粉。

4. 攪拌均勻後，可以加入顏色粉末，輕輕將顏色粉灑至杯表面，用木棒輕輕推開。

5. 避免把顏色粉與石膏漿混合，要留下色粉的紋路。

6. 把顏色粉推開後，把石膏漿倒入模具，輕輕拿起模具，拍走空氣。

7. 依照喜好加入喜歡的乾花在石膏漿裡。

注意：插乾花時過程不可以太慢，否則石膏漿會變硬，難以添加乾花。

8. 等待大約15至20分鐘凝固，脫模。

如發現擴香石一些位置比較粗，糙有凹凸的情況，可以使用沙紙，滴少許水在沙紙上，打磨擴香石至平滑。

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責任編緝：蕭雅文