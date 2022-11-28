【唇部健康】舒淇曬自拍唇紋極深　拆解唇紋健康的秘密

▲ 「厚唇女神」舒淇曬自拍唇紋極深！專家拆解唇紋健康的秘密。

唇部保養非常重要。舒淇向來具有標誌性的豐滿嘴唇，近日卻有網民聚焦在她的唇紋上，認為她的唇部乾紋清晰，與以往的光滑豐潤相差甚大。其實唇紋某程度上反映身體健康狀況，如嘴角出現小皺紋，可能就要特別留意胃部健康。

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現年46歲女星舒淇，憑藉招牌的豐滿雙唇，獲封「大嘴女神」美譽。自出道來不僅迷得男性觀衆神魂顛倒，也改變了女性固有只追求「櫻桃小嘴」的看法。不過，女神的標誌性雙唇日前在自拍照中卻顯得狀態不佳。據舒淇IG專頁發佈的自拍可見，嘟起嘴唇的她，唇部乾紋非常清晰，比起以往在鏡頭前光滑豐潤的雙唇差距甚大，有網民就放大照片，檢視留言：「嘴巴太乾啦！要多補充維生素！」

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唇紋標示不同健康問題

護膚專家、作者李韡玲曾表示，在更年期和更年期之後，體內缺乏雌激素，嘴唇上就會出現垂直小皺紋，這些象徵標示了賀爾蒙水平降低，要找方法補救。另外，若皺紋在嘴唇側邊緣，即所謂唇側紋，右邊的唇側紋表示肝臟和膽囊的負荷過重，左邊的唇側紋表示脾臟有問題。至於出現在嘴角的小皺紋，則可能要特別注意胃部健康。

16款安全潤唇膏名單

為防唇紋及唇部乾燥爆拆，不少人都會使用潤唇膏。消委會及國際消費者研究及試驗組織（ICRT），過往檢測市面45款潤唇膏，合共推薦16款不含致癌物「短鏈MOSH礦物油物質」及「長鏈MOSH混合物」的潤唇膏，不僅成分安全，更有不錯的保濕效果。

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責任編輯：羅嘉欣