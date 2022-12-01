VTC「新世代 新技能」博覽 五大展區技能示範 「動動手」體驗專業新技術

職業訓練局（VTC）下周五至周日（12月9日至11日）將於香港會議展覽中心舉行「新世代 新技能」博覽。博覽是香港特別行政區成立25周年慶祝活動及 VTC40周年慶祝活動之一，獲教育局全力支持。博覽特設「數碼時代」、「活得健康」、「智能家居」、「綠色生活」及「培育人才」五大專題展區，展示VTC師生多項創新項目及成果，更有技能示範及體驗活動、專題講座及時裝表演，讓參觀人士探索職專教育及發展技能的樂趣。

「數碼時代」感受創新技術

▲ VTC商業學科為同學提供虛擬實景(VR)教學設施，讓學生在互動的虛擬空間下，體驗各種航空貨運工作的實際環境，並進行貨機機倉處貨步驟、航空貨板建立及處理特別規格的貨品、溫控貨物及危險品等的訓練。

創新科技發展一日千里，走進「數碼時代」展區就能感受科技的威力。區內將展出VTC智能服務、設計、藝術與科技、創科與元宇宙相關主題的項目及學習成果。公眾更可一嘗與主題相關的技能體驗活動，例如在「智能方程式賽車」中，參加者可以利用網絡遙控跑車，與其他人工智能賽車一決高下；「沉浸式4D機械人」讓參加者扮演飛行員控制機械裝甲，體驗糅合先進科技的職專教育。

▲ 參加者可親身感受現時新興技術， 包括智能方程式賽車和沉浸式4D遊戲體驗。

「活得健康」體驗健康科技

科技推動傳統健康護理服務趨向智能化。「活得健康」展區將展示VTC師生研發的健康科技項目，利用沉浸式VR技術的康復訓練系統，讓用家進行體育訓練和康復訓練生活體驗。展區亦設有配備智能運動和酒店旅遊設備的流動教室「智能快車」，讓公眾了解酒店及旅遊學系一些智能課程的職場綜合實習活動。

▲ 參加者可在智能運動體驗攤位，透過數碼健康與運動測試、VR旅遊與運動遊戲等體驗智能活動的樂趣。

「智能家居」回應多元智慧生活



新時代智能家居，將科技融入工程設計，創造智慧生活，同時可協助社會面對老齡化挑戰。在「智能家居」展區內的VTC INNOHouse，大家可認識由IVE工程學生設計的一系列創新發明，包括智能電池燈、智慧走廊等最新技術，體驗智能化所帶來的便捷與魅力。

建築信息模擬（BIM）是工程新趨勢，參觀人士將有機會學習使用 BIM軟件修改室內及景觀設計，認識BIM這項逐漸成為世界建築設計和施工的重要工具。

▲ 由IVE工程學科和健康及生命科學學科的學生共同開發，「i+家」是一個旨在利用物聯網技術照顧獨居長者的智能家居系統，減少因燃氣洩漏、火災、呼吸急促，或摔倒等引致的家居意外。

「綠色生活」培育可持續未來

可持續發展近年成為炙手可熱的議題，在「綠色生活」主題區內，展示了獲綠色建築認證的THEi高科院校舍設計、教學及應用研究項目，體現從内到外實現可持續發展的重要性。

「培育人才」職專教育新世代

「培育人才」主題區内的「職業資料庫」，讓參觀人士透過職業評估工具，瞭解個人性格、能力和職業導向，亦設有大量本地及內地熱門市場資訊，助參觀人士規劃進修途徑和事業發展。此外，展區設有各種體驗工作坊，如節日美甲、設計個人特色的編織髮片，讓年輕人初探相關的專業範疇。

▲ 參觀人士可透過現場的職業遊戲探索不同職業，如糕點師、保險理賠師及實驗室技術員等工作環境及技能需求，從而了解自已興趣及才華。

一連三日的博覽活動內容豐富，除了專題展覽、技能示範及體驗，更有雲集教育專家和行業領袖的講座和時裝表演環節，想了解更多「新世代 新技能」博覽，可瀏覽 https://www.vtcfutureskills.hk/tc.html

「新世代 新技能」博覽

日期：2022年12月9日至11日

時間：上午9時-下午6時（星期五及六），上午9時-下午5時（星期日）

地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC

立即登記，免費入場！

(特約)