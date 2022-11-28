【升中派位】喇沙書院公開自行收生準則　校長授面試錦囊︰展現創新思維

▲ 喇沙書院公開自行收生準則，校長授面試錦囊。

傳統名校喇沙書院於周六（26日）舉行2023/24學年中一入學簡介講座及校園導覽，並公開自行收生準則，校長親授面試錦囊，包括忌背誦預設答案、展現創新思維。喇沙即將於1月3日接受自行分配學位的申請，有意入讀的學生要把握機會。

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自行分配學位設兩輪面試

喇沙書院為資助中學，屬本地數一數二的Band 1男校，學校將於2023/24學年提供76個中一自行分配學額。在自行分配學位階段，該校收生準則為操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單等佔60%；面試表現則佔40%。

唐煥星校長透露，自行分配學位設兩輪面試，以面對面的形式於學校進行，不設筆試，而所有申請者均獲第一輪面試機會。學校會透過電話通知申請者面試日期和時間，而外地申請者的面試時間和形式會有特別安排。

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校長分享4大面試錦囊

第一輪面試主要由英文和中文科組的教師負責，申請者需要在面試期間展現良好的粵語 / 普通話和英語口語溝通表達能力，而表現優異的申請者有機會進入由校監和校長主持的第二輪面試。唐校長分享面試錦囊：

一、真確，申請人切忌背誦預設答案；

二、創意，面試中能展現創新思維為佳；

三、熱誠，願意與人溝通交流；

四、品行，如待人謙虛有禮等。

獲取錄的申請者家長將於2023年3月31日收到信函和電話通知，教育局亦將於2023年7月11日公布自行分配學位及統一派位結果。

1月3日至17日接受申請

喇沙書院將於2023年1月3日至17日接受自行分配學位申請，有意為子女報名的家長可於學校網頁下載申請表格【按此連結】，或到校索取申請表格。家長填妥表格連同所需文件，在截止日期或之前，以郵寄方式或在辦公時間內親身到校繳交。

唐校長特別提醒申請者在報名時帶備文件夾，附有小四至小六的成績表、比賽獎狀和證書等、教育局存根和身份證副本等所需文件。

有關更多中一入學申請的詳情，請參閱學校網頁【按此連結】。

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責任編輯︰駱秀玲