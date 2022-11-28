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【食物安全】天水圍天慈商場惠康Meadows白蝦肉驗出禁用獸藥　食安中心令停售

社會 19:03 2022/11/28

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天水圍天慈商場惠康Meadows白蝦肉驗出禁用獸藥。（資料圖片）

食安中心今日（28日）公布，一個預先包裝冷藏蝦肉樣本驗出微量禁用獸藥呋喃唑酮（屬其中一種硝基呋喃類）代謝物。中心正跟進事件。

有關產品資料如下：

  • 產品名稱：南美白蝦肉
  • 產品品牌：Meadows
  • 來源地：中國
  • 獨家經銷商：牛奶有限公司
  • 淨重：每包300克
  • 此日期前最佳：2024年3月5日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從天水圍天慈商場101至102號舖惠康超級廣場抽取上述蝦肉樣本進行檢測。結果顯示，樣本的硝基呋喃類代謝物含量為十億分之6.6。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關獨家經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2299 1133，查詢有關產品的回收事宜。

中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：黃穎津

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