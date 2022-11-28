  • 26°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 19:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊罪案】警搗多個涉盜竊、搶劫及詐騙團伙　拘10名本地及非華裔男女

社會 19:10 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

警搗多個涉盜竊、搶劫及詐騙團伙，拘10名本地及非華裔男女。（黃傑偉攝）

警方深水埗警區於11月16日至27日採取以情報主導的打擊街頭搵快錢行動，成功拘捕10名本地及非華裔男女，年齡介乎21至82歲。被捕人分別涉嫌與多宗盜竊案、搶劫案、入屋犯法案及以欺騙手段取得財產案有關，涉及損失金額約共17萬港元。

深水埗警區刑事調查支援隊案件主管吳彥柏指，年近歲晚警方為有效打擊街頭搵快錢罪行，深水埗特遣隊聯同長沙灣特遣隊經深入調查，成功鎖定多個團伙，並於本月16至27日，一連12日展開拘捕行動，行動中成功拘捕10名男女，年齡介乎21至82歲，包括6名本地男子、一名28歲本地女子、一名55歲越南籍女子及2名分別印度及巴基斯坦籍男子，被捕人涉嫌盜竊、扒竊、搶劫、入屋犯法罪及以欺騙手段獲得財產罪被捕。

深水埗分區警區特遣隊高級督察林世峯指，區內店舖盜竊罪包括賊人以聲東擊西方法訛稱需購買大量貨品，趁店員提貨時盗取店內貴重貨品包括香煙及罐裝午餐肉等，賊人亦會在繁忙及多顧客店舖內尋找獵物，趁人多時打開市民手袋或背囊盗取貴重物品，及會針對低設防地盤或裝修地點盗取裝修工具及裝修物料變賣圖利。

長沙灣分區警區特遣隊處理督察陳崇略指，區內發生多宗入屋犯法罪，地點發生於深水埗及長沙灣一些公屋內，區內一些長者為方便乘涼沒有關好門窗，賊人針對一些長者沒有關好門戶進入單位內到取貴重物品。

區內亦發生多宗猜猜我是誰騙案，騙徒會致電受害人聲稱為其子女，而電話號碼已更改，數日後騙徒再致電受害人聲稱被警方拘捕需要籌取一筆保釋金，其後相約受害人到公共地方甚至登門交收款項。幸案中受害人當機立斷即時報警，警方隨即採取行動於騙徒交收款項是拘捕涉案人士，受害人幸保不失，免被騙去10萬元款項。10名被捕人其中4名被控盜竊、一名被控入屋犯法罪、一名被控以欺騙手段取得財產罪、2名被捕人仍在扣留調查中及其余2名被捕人獲取保釋候查。

警方提醒市民及店舖臨近歲晚要保持警覺免被賊人有機可乘，警方強調執法人員不會向市民索取保釋金，亦不會相約或登門索取保釋金，如市民懷疑受騙應致電警方防騙熱線18222尋求協助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站　警拘6女子當中有人報稱為藝員
今日 13:46
【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站　警拘6女子當中有人報稱為藝員
【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友兼用刀刺頸　女護士認傷人還押候判
今日 16:06
【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友兼用刀刺頸　女護士認傷人還押候判
【港區國安法】黎智英獲批聘英大狀抗辯　律政司申終院上訴許可被拒
今日 16:15
【港區國安法】黎智英獲批聘英大狀抗辯　律政司申終院上訴許可被拒
【轉移牛肉乾】涉轉移罰款通知書到附近車輛　警拘2男女涉妨礙司法公正
今日 17:31
【轉移牛肉乾】涉轉移罰款通知書到附近車輛　警拘2男女涉妨礙司法公正
【覆核刑期】涉石澳道撞斃女途人　女律師罰款覆核另加停牌半年
今日 17:57
【覆核刑期】涉石澳道撞斃女途人　女律師罰款覆核另加停牌半年

你可能感興趣

【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站　警拘6女子當中有人報稱為藝員
今日 13:46
【非法賭博】KOL涉透過社交媒體推廣非法賭博網站　警拘6女子當中有人報稱為藝員
【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友兼用刀刺頸　女護士認傷人還押候判
今日 16:06
【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友兼用刀刺頸　女護士認傷人還押候判
【港區國安法】黎智英獲批聘英大狀抗辯　律政司申終院上訴許可被拒
今日 16:15
【港區國安法】黎智英獲批聘英大狀抗辯　律政司申終院上訴許可被拒
罪案 搶劫 巴基斯坦 盜竊罪 長沙灣 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
18:03 2022/11/27
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
今日 13:40
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大