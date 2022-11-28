【打擊罪案】警搗多個涉盜竊、搶劫及詐騙團伙　拘10名本地及非華裔男女

▲ 警搗多個涉盜竊、搶劫及詐騙團伙，拘10名本地及非華裔男女。（黃傑偉攝）

警方深水埗警區於11月16日至27日採取以情報主導的打擊街頭搵快錢行動，成功拘捕10名本地及非華裔男女，年齡介乎21至82歲。被捕人分別涉嫌與多宗盜竊案、搶劫案、入屋犯法案及以欺騙手段取得財產案有關，涉及損失金額約共17萬港元。

深水埗警區刑事調查支援隊案件主管吳彥柏指，年近歲晚警方為有效打擊街頭搵快錢罪行，深水埗特遣隊聯同長沙灣特遣隊經深入調查，成功鎖定多個團伙，並於本月16至27日，一連12日展開拘捕行動，行動中成功拘捕10名男女，年齡介乎21至82歲，包括6名本地男子、一名28歲本地女子、一名55歲越南籍女子及2名分別印度及巴基斯坦籍男子，被捕人涉嫌盜竊、扒竊、搶劫、入屋犯法罪及以欺騙手段獲得財產罪被捕。

深水埗分區警區特遣隊高級督察林世峯指，區內店舖盜竊罪包括賊人以聲東擊西方法訛稱需購買大量貨品，趁店員提貨時盗取店內貴重貨品包括香煙及罐裝午餐肉等，賊人亦會在繁忙及多顧客店舖內尋找獵物，趁人多時打開市民手袋或背囊盗取貴重物品，及會針對低設防地盤或裝修地點盗取裝修工具及裝修物料變賣圖利。

長沙灣分區警區特遣隊處理督察陳崇略指，區內發生多宗入屋犯法罪，地點發生於深水埗及長沙灣一些公屋內，區內一些長者為方便乘涼沒有關好門窗，賊人針對一些長者沒有關好門戶進入單位內到取貴重物品。

區內亦發生多宗猜猜我是誰騙案，騙徒會致電受害人聲稱為其子女，而電話號碼已更改，數日後騙徒再致電受害人聲稱被警方拘捕需要籌取一筆保釋金，其後相約受害人到公共地方甚至登門交收款項。幸案中受害人當機立斷即時報警，警方隨即採取行動於騙徒交收款項是拘捕涉案人士，受害人幸保不失，免被騙去10萬元款項。10名被捕人其中4名被控盜竊、一名被控入屋犯法罪、一名被控以欺騙手段取得財產罪、2名被捕人仍在扣留調查中及其余2名被捕人獲取保釋候查。

警方提醒市民及店舖臨近歲晚要保持警覺免被賊人有機可乘，警方強調執法人員不會向市民索取保釋金，亦不會相約或登門索取保釋金，如市民懷疑受騙應致電警方防騙熱線18222尋求協助。

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記者：黃傑偉