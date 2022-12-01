【星二代】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」　 黎諾懿教仔：容許佢有點壞

▲ 黎諾懿有一套「反社會人格」的育兒方針，會從兩個仔的性格出發。

現今香港不少父母都會強迫子女學十八般武藝，為搏加分入名校。擁有兩子的黎諾懿卻形容自己的育兒方針是「反社會人格」，即會按兒子性格讓他們探索、碰釘，父子更會以老表相稱，5歲大仔黎峰睿精靈可愛，遺傳了爸爸對廚藝的細胞，小小年紀已學會用刀切東西，更在爸爸的教導下，初嘗品酒。

影片推介：

黎諾懿自嘲是「反社會人格」，鍾意做反社會的事，他覺得男仔要撞板才會成長，不能過於保護，始終兒子將來要照顧一個家庭。

如果成日保護佢嘅話，佢會乜嘢都問：『爸爸，點？』所以我由得佢，帶佢去到自己啲餐廳，會俾佢嘗試好多嘢，等佢自己探索、磨鍊，去碰吓釘⋯⋯

諾懿自言不是育兒專家，不肯定自己教育方法是對或錯，只知道自己的育兒方式適合峰峰發展，他認為最重要看性格及因材施教，

佢個性格坐唔定，只可以喺側邊講故仔，讀幾多本都得，若要佢坐定定睇書一定冇可能。

在人人都擁有十八般武藝的年代，他卻坦言不會強制兒子參加興趣班，更慨嘆香港教育的失敗，

爸爸會喺社會上做好多嘢幫佢加分，學嘢唔係為加分，我哋香港教育某程度係失敗，好多小朋友功課多到不得了，如果老闆每日塞好多嘢俾你做，你都唔知做緊乜，可能佢哋認字上會好叻，但係咪需要呢？

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5歲的峰峰，在家中不需要揸筆寫字，諾懿指不會強迫，也不會擔心兒子將來學習中文會吃力。

屋企有個讀書唔叻嘅爸爸，淨係識講中文，所以峰峰中文好流利，寫字由佢啦！google咪得囉！我仔google好叻，我自己都係咁，我自問揸起筆嘅時間，只係簽支票同銀碼。

不强迫兒子揸筆寫字，諾懿發現兒子記憶力不錯，學中文字快，他直言對兒子只有一個要求，就是學多種語言，

峰峰由細到大都睇到佢嘅聰明度，我哋教佢中文字，每一次嘅新字讀5次，佢就記到。我唔係好想佢喺學業上嘥太多時間，阿仔讀全日制，個時間表已經好full，學Minecraft、roblox、鋼琴、游水，仲有日文，日文係因為峰峰嘅舅母係日本人，由細到大都希望佢學多種語言，因為男仔係需要語言，唔好好似我咁樣。

上一代同下一代所學的東西已經大大改變，有些死背入腦，但最後用不著，

我哋以前要背物理元素表，數學一大堆公式，我想問大家出到嚟做嘢有冇試過開方吖？我覺得讀書最重要係訓練思維，分辨對與錯。

諾懿與太太有共識，為兒子揀選了沒有功課及考試的一條龍的國際學校，學校的選址更鄰近屋企，

好好彩，我大仔比較精靈，interview時，中英文對答都ok，同埋我仔唔怕羞，所以就順利插班，大仔入咗，細仔都可以好舒服咁一齊讀。

性格愛好似足爸爸

諾懿和太太李潔瑩(Nicole)不做怪獸家長，甚至容許兒子做一些壞事，包括讓兒子提早嘗試飲酒。

阿仔大少少我會俾佢嘗試飲酒，你唔俾佢接觸，大個唔知發生咩事，我細個都冇人教我飲酒，我都係鍾意飲酒，我都食過煙，後來因為健康問題戒咗，好多嘢係要試，細佬都係諗住咁教。

峰峰是迷你版黎諾懿，性格似足爸爸，小小年紀已經識品酒，

真係性格，我姪仔都覺得啲酒好臭，唯獨是我個仔，佢試過係好酒會話好嘢嚟！我仔好得意，你俾啲唔好嘅紅酒佢飲，佢會話『爸爸，no no！』saka、茅台都會沾吓口。

峰峰對品酒有sense，諾懿打算在這方面培育兒子，始終世界不停改變，尤其兒子長大後，只有人腦的創意和技術性的行業不會被科技取代。

好多嘢都俾機器取代，但技術性嘅，好似廚師就好難俾機器取替到，機器只係一個formal去做單一嘅味道，複雜性、先後次序都係人為，品酒師咁值錢係因為條脷，佢可以分得出咩餸配咩酒，電腦缺乏人性化，做唔到。

兒子用刀好叻

峰峰自小已被諾懿訓練成古惑仔，父子會以老表相稱，

我仔有一次彈琴，咪俾老婆鬧，老師叫峰峰表演，阿仔就話：『等等先，老表！彈幾多首先，講定喎，彈幾多首好喎！』我老婆揸住條片返嚟話：『你睇吓，你教呢啲！』我承認係我教，但我覺得好得意，個老師又唔係投訴嘅，我哋都教咗喺老師面前唔可以老表前、老表後，叫返老師，偶然係唔被社會接納，我都會解釋俾佢聽點解。

諾懿與太太結婚多年從不吵架，但會因兒子做「衰嘢」而被老婆鬧，要求他教好個仔。

我仔見到伊健，叫佢做『長毛飛』，伊健又OK喎！小朋友咁先得意，但好多家長係唔得，我覺得要有禮貌，但有陣時頑皮是需要有的，唔可能成日俾佢坐度又唔俾佢做呢樣嗰樣，例如；出去食飯，搗亂梗係唔得啦！但佢好偶然一啲好得意嘅對白，我又覺得OK喎！

峰峰和爸爸一樣，喜歡烹飪，閒時會在家煮食，切東西在所難免，因此諾懿不時都會被其他家長上網批評，著他小心，免生意外，

你點保護佢都有意外發生，我都係半個廚師，都估到有冇危險，好多家長覺得我俾刀個仔玩，擔心會𠝹親，咁係咪成世唔俾刀佢玩吖？點解唔從小話俾佢聽刀係危險，我仔切嘢真係叻仔㗎！我教佢切嘢要收埋啲手指仔，我教佢邊種刀係鋒利，會切損，我又教佢埋到火要點做呀？你唔夠高大唔好企櫈仔，你一反就會跌，我知道網上嘅朋友好關心我，但我有生之年，我睇到嘅話，希望保護咗佢哋，等佢哋試唔同嘅嘢先。

讓孩子真正服你

因年代不同，小朋友不可以體罰，諾懿從來沒有打過兒子，他覺得最重要是令孩子真正服你，

我細個打大，你問我驚唔驚？唔驚，痛囉！喺冇方法情況下，要佢驚一陣係得嘅，但佢哋唔會服你，加上科技網絡嘅年代，佢哋上網睇YouTube，識嘅嘢仲多過我哋，所以冇得打，打嚟做乜吖！打完咪上差館，我深信真係會報警，年代唔同，要講道理要令佢尊重你、服你！呢個作為父母一個好重要嘅課題！

諾懿續指，別人常說青春期反叛，其實只是逼得太緊，始終都係人嚟㗎嘛！

同你講多兩次都係唔得咪唔講，久而久之咪反叛，並唔係因為青春期反叛，只係用嘅方法唔啱。

廿四孝爸爸黎諾懿，是嘴刁兒子的大廚，每天7點起床為兒子炮製獨一無二的愛心飯盒，天天不同款，既要注意營養，又要注意食物不易變壞，以免兒子肚屙，就連他也自嘲是「煮飯公」。會否再追多個女，黎諾懿表示

係人都知我想追個女，但係天意嘅嘢唔俾我就收手，兩個好夠喇！第三個就真係唔會，小朋友係需要教！

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記者︰林碧洋

場地提供：Glasshouse Greenery