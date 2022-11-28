【強制檢測】59處納強檢　涉馬鞍山嵐岸、沙田愉翠苑、太古城、將軍澳中心、嘉悅等【附名單】

▲ 本港疫情持續。（林宇翔攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月22日至11月28日期間，曾身處59個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月29日或11月30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

沙田愉翠苑愉居閣

沙田愉翠苑愉揚閣

沙田沙田中心新寧大廈

大圍海福花園福祺閣

大埔逸雅苑逸欣閣

大埔天鑽 10 座

大埔新達廣場 1 座

粉嶺碧湖花園 2 座

粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣

馬鞍山嵐岸 1 座

馬鞍山嵐岸 2 座

馬鞍山嵐岸 3 座

馬鞍山嵐岸 7 座

馬鞍山新港城 C 座

屯門兆軒苑逸生閣

屯門兆康苑兆順閣

屯門友愛邨愛禮樓 2 座

屯門叠茵庭 1 座

屯門屯門湖康警察宿舍 1 座

屯門景峰花園 5 座

屯門康景花園 B 座

屯門錦華花園 B 座

屯門悅湖山莊 1 座

屯門青山公路新墟段 133 號玫瑰花園

元朗朗城滙 3 座

天水圍慧景軒 1 座

天水圍栢慧豪廷 9 座

天水圍天頌苑頌恩閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 1 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 13 座

將軍澳廣明苑廣新閣

將軍澳將軍澳中心 5 座

將軍澳嘉悅 1 座

藍田康逸苑康年閣

藍田滙景花園 2 座

茶果嶺麗港城 17 座

慈雲山慈樂邨樂滿樓

土瓜灣翔龍灣 5 座

土瓜灣帝庭豪園 3 座

九龍城啟朗苑啟洋閣

紅磡海逸豪園 7 座

深水埗愛海頌 5 座

荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 34-36 號

荃灣翠濤閣 3 座

深井海韻花園 2 座

柴灣富景花園 6 座

筲箕灣耀東邨耀貴樓

鰂魚涌太古城怡山閣

鰂魚涌太古城金星閣

北角健威花園 D 座

西營盤廣豐臺 2 座

薄扶林學士臺 2 座

香港仔漁暉苑景暉閣

馬灣珀麗灣 25 座

青衣宏福花園 4 座

青衣偉景花園 1 座

東涌逸東一邨福逸樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

沙田博康邨博文樓

沙田新田圍邨豐圍樓

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴