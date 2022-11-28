【強制檢測】59處納強檢 涉馬鞍山嵐岸、沙田愉翠苑、太古城、將軍澳嘉悅等【附名單】
社會 19:48 2022/11/28
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月22日至11月28日期間，曾身處59個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月29日或11月30日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 沙田愉翠苑愉揚閣
- 沙田沙田中心新寧大廈
- 大圍海福花園福祺閣
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 大埔天鑽 10 座
- 大埔新達廣場 1 座
- 粉嶺碧湖花園 2 座
- 粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣
- 馬鞍山嵐岸 1 座
- 馬鞍山嵐岸 2 座
- 馬鞍山嵐岸 3 座
- 馬鞍山嵐岸 7 座
- 馬鞍山新港城 C 座
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 屯門兆康苑兆順閣
- 屯門友愛邨愛禮樓 2 座
- 屯門叠茵庭 1 座
- 屯門屯門湖康警察宿舍 1 座
- 屯門景峰花園 5 座
- 屯門康景花園 B 座
- 屯門錦華花園 B 座
- 屯門悅湖山莊 1 座
- 屯門青山公路新墟段 133 號玫瑰花園
- 元朗朗城滙 3 座
- 天水圍慧景軒 1 座
- 天水圍栢慧豪廷 9 座
- 天水圍天頌苑頌恩閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 1 座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 13 座
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 將軍澳將軍澳中心 5 座
- 將軍澳嘉悅 1 座
- 藍田康逸苑康年閣
- 藍田滙景花園 2 座
- 茶果嶺麗港城 17 座
- 慈雲山慈樂邨樂滿樓
- 土瓜灣翔龍灣 5 座
- 土瓜灣帝庭豪園 3 座
- 九龍城啟朗苑啟洋閣
- 紅磡海逸豪園 7 座
- 深水埗愛海頌 5 座
- 荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 34-36 號
- 荃灣翠濤閣 3 座
- 深井海韻花園 2 座
- 柴灣富景花園 6 座
- 筲箕灣耀東邨耀貴樓
- 鰂魚涌太古城怡山閣
- 鰂魚涌太古城金星閣
- 北角健威花園 D 座
- 西營盤廣豐臺 2 座
- 薄扶林學士臺 2 座
- 香港仔漁暉苑景暉閣
- 馬灣珀麗灣 25 座
- 青衣宏福花園 4 座
- 青衣偉景花園 1 座
- 東涌逸東一邨福逸樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 沙田博康邨博文樓
- 沙田新田圍邨豐圍樓
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責任編輯：黃悅晴