【靚太廚房】露營媽媽分享快靚正露營食譜　親子享受大自然下廚樂趣

「去露營，食咩好？」今集《靚太廚房》邀請了擅長露營的媽媽——「露營寶寶」與其女兒「薯B」，分享她們露營的早晚餐「快靚正」食譜，享受在大自然親自下廚的體驗，與小朋友一起親子樂，感受大自然！

材料（按人數及喜好）：

蘑菇 番茄仔 腸仔 煙肉 雞蛋 茄汁豆 牛油果

露營版全日早餐 烹調次序很重要

▲ 露營版全日早餐。（曾嘉文攝）

露營寶寶指露營版的全日早餐眼見以為很容易，但烹調的次序很重要。大家可以善用露營廚具，「一鍋到底」方便又快捷。次序方面要先煮難熟的食物，如腸仔及煙肉，煮熟腸仔及煙肉後，加入蘑菇，再掏出空位煎雞蛋，之後就關火利用一點餘溫，加入放入茄汁豆。再加入番茄仔及牛油果作伴碟，完成。

晚餐：牛油果蟹肉沙律＋牛扒

▲ 露營快靚正晚餐。（曾嘉文攝）

說到快靚正的煮食方式，牛扒絕對是不二之選。露營寶寶還分享了日式牛油果蟹肉沙律作開胃菜，適合小朋友吃，配備牛扒食用簡直一流。露營寶寶指要先取牛油果的肉，然後壓爛牛油果，注意不要壓得太碎，要保留些少口感，再加入蟹肉拌勻，大家可以沙律醬，或日式柚子醬，比較清香，酸酸甜甜，再加入紫菜便完成。

煎牛扒時可以用露營的輕便式平底鍋，每邊煎約三十秒，再翻另一面煎約三十秒，然後再每邊煎十至二十秒便可。視乎自己喜歡的生熟度煎牛扒，再放置室溫冷卻約五分鐘，完成。

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新手露營TIPS

露營寶寶還分享新手露營Tips，露營寶寶指如果一家四口要帶備水的話，兩日一夜可帶備10L，飲用水可帶備5L。出發前亦最好預先吃早餐，額外帶備乾糧，以防萬一都有乾糧「頂肚」。如果要帶備冷凍食物，露營寶寶分享了保冷秘訣。

▲ 喜愛露營的露營寶寶及薯B。（曾嘉文攝）

先用舊的膠水樽，循環再用，注滿水放入冰箱做「冰磚」，建議用飲用水來雪，做「冰種」之餘，亦可以用來飲用。之後用保鮮袋包裝好要冷凍的食物，再用報紙包實，放在膠袋或防水袋中。露營寶寶建議大家使用方形的水樽，較易包裝。

盡量不要有空氣進入，包得好的話可以保存到三日兩夜，當中的飲用水可當作食水喝，不用拿市面上的「冰種」回家，節省力氣又慳位。

另外要帶備廚房紙，煮食完畢後，可先用廚房紙抹走廚具表面上的油，露營時建議不使用洗潔精，減少對環境造成污染。大家可以購買市面上純天然去油的清潔用品，免用水都有去油效果。方便使用的廚具可選用「一物三用」的摺疊桌，可以當用桌子同時，亦可成為擋風板，以及砧板使用。

露營寶寶建議出發露營前，預先在家中處理好食物，用密實袋儲存已切好的食材，先安排好份量。既可以節省功夫及時間，又不用「一大包」食物拿去露營，讓露營的旅程變得輕鬆。

露營寶寶Facebook專頁：https://www.facebook.com/campingbobo

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責任編緝：蕭雅文