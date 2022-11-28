  • 26°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 21:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最後機會】虎豹別墅本周四將交還政府　明日最後一日開放予公眾參觀【多圖】

社會 20:34 2022/11/28

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

不少市民都把握機會，到現場打卡留念。（周章文攝）

為於大坑的一級歷史建築虎豹別墅於2013年活化為虎豹樂圃，租約原定於2025年3月31日屆滿。惟今年9月9日，政府宣佈虎豹樂圃將於12月1日起停止營運，「虎豹別墅」亦會在同日交還政府。有見及此，連日來不少市民都紛紛前往虎豹別墅參觀，一睹中西合壁的歷史古蹟風貌。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

參觀詳情：

  • 開放時間：下午2點至晚上6點（星期一）、上午10點至晚上6點（星期二至日）
  • 最後入場時間：下午5點
  • 電話：3165 1212
  • 地址：香港大坑大坑道15A

虎豹別墅始建於1936年，是東南亞商人胡文虎耗資1,600萬港元建造的私人別墅，至今已有逾80年歷史。胡文虎購買港島大坑道一塊陡峭多石的地段，並於1936年為夫人建成佔地8英畝的房子及私人花園。房子雖然是胡文虎家人的住所，但以兄弟二人的名字來命名，稱為虎豹別墅。

虎豹別墅是香港碩果僅存採用中國式折衷主義的建築之一，以及一項極具歷史價值的文化遺產。毗連別墅及其私人花園、依山而建的萬金油花園，亦於同年開放予公眾遊覽，成為好幾代香港人的集體回憶。

虎豹別墅主樓及私人花園於2001年交予香港特區政府作保育用途，而「萬金油花園」則於2004年拆除，以配合重建發展。2009年，虎豹別墅建築群被列為一級歷史建築。

2011年，胡文虎慈善基金會及虎豹音樂基金有限公司獲得香港特區政府活化歷史建築伙伴計劃的支持，將虎豹別墅活化成虎豹樂圃。

惟虎豹別墅將於12月1日交還予政府，明日（29日）是最後一天向公眾開放的日子，不少市民都把握機會，到現場打卡留念。

不過發展局亦曾表示，日後考慮將虎豹別墅加入下一輪活化計劃，過渡期間會繼續安排以導賞團等形式，供市民參觀。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【文化藝術】譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕　免費入場明起開放預約
今日 15:10
【文化藝術】譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕　免費入場明起開放預約
【著數優惠】亞洲航空慶祝開航21週年推優惠　單程票價最平608元直飛曼谷、吉隆坡
今日 15:34
【著數優惠】亞洲航空慶祝開航21週年推優惠　單程票價最平608元直飛曼谷、吉隆坡
【集結上訴】黎智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴　各上訴人均不同意是組織者
今日 15:48
【集結上訴】黎智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴　各上訴人均不同意是組織者
【創科博覽】創科博覽12月12日起會展舉行　多項「星級展品」包括近距離接觸月球土壤
今日 16:40
【創科博覽】創科博覽12月12日起會展舉行　多項「星級展品」包括近距離接觸月球土壤
【大學畢業禮】20名精英運動員於教大畢業　校長張仁良囑咐畢業生秉持教育專業
今日 18:33
【大學畢業禮】20名精英運動員於教大畢業　校長張仁良囑咐畢業生秉持教育專業

你可能感興趣

【文化藝術】譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕　免費入場明起開放預約
今日 15:10
【文化藝術】譚盾「志蓮淨苑‧聽視界」演出12月開幕　免費入場明起開放預約
【著數優惠】亞洲航空慶祝開航21週年推優惠　單程票價最平608元直飛曼谷、吉隆坡
今日 15:34
【著數優惠】亞洲航空慶祝開航21週年推優惠　單程票價最平608元直飛曼谷、吉隆坡
【集結上訴】黎智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴　各上訴人均不同意是組織者
今日 15:48
【集結上訴】黎智英李柱銘共7人涉8.18非法集結上訴　各上訴人均不同意是組織者
文娛藝術 慈善基金 東南亞 胡文虎 香港 古蹟 大坑 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
18:34 2022/11/27
【英女王逝世】菲臘親王友人新書揭英女王非老死　真實死因由於一種病
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
今日 13:40
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海
18:03 2022/11/27
【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海