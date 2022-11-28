【最後機會】虎豹別墅本周四將交還政府　明日最後一日開放予公眾參觀【多圖】

▲ 不少市民都把握機會，到現場打卡留念。（周章文攝）

為於大坑的一級歷史建築虎豹別墅於2013年活化為虎豹樂圃，租約原定於2025年3月31日屆滿。惟今年9月9日，政府宣佈虎豹樂圃將於12月1日起停止營運，「虎豹別墅」亦會在同日交還政府。有見及此，連日來不少市民都紛紛前往虎豹別墅參觀，一睹中西合壁的歷史古蹟風貌。

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參觀詳情：

開放時間：下午2點至晚上6點（星期一）、上午10點至晚上6點（星期二至日）

最後入場時間：下午5點

電話：3165 1212

地址：香港大坑大坑道15A

虎豹別墅始建於1936年，是東南亞商人胡文虎耗資1,600萬港元建造的私人別墅，至今已有逾80年歷史。胡文虎購買港島大坑道一塊陡峭多石的地段，並於1936年為夫人建成佔地8英畝的房子及私人花園。房子雖然是胡文虎家人的住所，但以兄弟二人的名字來命名，稱為虎豹別墅。

虎豹別墅是香港碩果僅存採用中國式折衷主義的建築之一，以及一項極具歷史價值的文化遺產。毗連別墅及其私人花園、依山而建的萬金油花園，亦於同年開放予公眾遊覽，成為好幾代香港人的集體回憶。

虎豹別墅主樓及私人花園於2001年交予香港特區政府作保育用途，而「萬金油花園」則於2004年拆除，以配合重建發展。2009年，虎豹別墅建築群被列為一級歷史建築。

2011年，胡文虎慈善基金會及虎豹音樂基金有限公司獲得香港特區政府活化歷史建築伙伴計劃的支持，將虎豹別墅活化成虎豹樂圃。

惟虎豹別墅將於12月1日交還予政府，明日（29日）是最後一天向公眾開放的日子，不少市民都把握機會，到現場打卡留念。

不過發展局亦曾表示，日後考慮將虎豹別墅加入下一輪活化計劃，過渡期間會繼續安排以導賞團等形式，供市民參觀。

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記者：黃穎津