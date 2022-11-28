【港區國安法】中聯辦：堅定維護國安是香港法治憲制責任和必守底線

▲ 中聯辦表示，堅定維護國全是香港法治憲制責任和必守底線（資料圖片）

律政司向終審法院申請上訴許可被駁回，黎智英可聘請英國御用大律師就《港區國安法》案件抗辯。中聯辦表示，支持特首李家超依法向中央提交維護國安特定事項報告，支持特區國安委依法採取措施，防範危害國家安全的各種風險和隱患，強調堅定維護國家安全是香港法治憲制責任和必守底線。

發言人表示，注意到一段時間以來，有外國政府和一些政客對香港國安案件的審理公開插手干預，揚言要對檢控官、法官進行制裁，形容這是對中國內政及特區事務的粗暴干涉，是對法治原則和精神的肆意踐踏，表示強烈譴責和堅決反對。

發言人強調，香港國安法是根據維護國安的現實需要和特區的具體情況制定的全國性法律。在香港特區的任何機構、組織和個人都應當遵守香港國安法，「司法機構更負有有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動的法定責任。」

發言人強調，「一國兩制」是香港最大優勢，中聯辦完全支持香港保持獨特地位和優勢，保持普通法制度，完善特別行政區司法制度和法律體系。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸