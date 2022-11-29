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【大學科研】研究揭有浮游生物具自我修復力　教大學者稱為海洋酸化研究提供全新方向

社會 07:00 2022/11/29

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研究發現浮游生物「橈足類動物」有自我修復功能。（教大提供）

教大參與的一項國際研究發現，浮游生物「橈足類動物」具有自我修復能力，可以應對海洋酸化。教大科學與環境學系顧問（環境科學）胡紹燊稱，研究結果意味着其他物種或有同樣機制，可以適應不同環境變化，為相關科研提供全新方向。有關結果刊載於《自然氣候變化》國際權威學術期刊。

隨着全球碳排放增加，海洋酸化的速度亦不斷加快，衝擊生態系統，長遠將會導致海洋生態系統失衡。為探索海洋酸化對生物多樣性及食物鏈的長遠影響，教大聯同韓國、內地以及美國共7名學者進行為期兩年的研究，探討海洋酸化對浮遊生物繁殖能力的影響，胡紹燊負責研究浮遊生物基因表達的改變，對它們在現實環境中有何影響。

團隊將浮游生物「橈足類動物」放置在3種不同酸鹼值的海水中生長及繁殖，以模擬逐漸變酸的海洋。胡紹燊說，結果發現，海洋酸化的確會令第一代和第二代橈足類動物的繁殖數目減少，並令雌性比例下降，但情況持續至第三代便有所改善，反映橈足類動物有自我修復機制。

他解釋，橈足類動物與生殖能力相關的基因區域發生「表觀遺傳變化」，相關機制令其能因應環境變化而進行「自救」。胡紹燊稱，現有大多數研究聚焦海洋酸化和污染對生物的即時影響，而忽略長遠的跨代效應，今次研究結果意味着其他物種亦可能透過同樣機制，適應不同的環境變化，為今後科研提供一個全新方向。

胡紹燊又呼籲絕不能掉以輕心，各國政府應繼續致力減少碳排放，保護環境：「海水酸化是不可逆轉的趨勢，亦會危害珊瑚、海膽、貝類等海洋生物，長遠對海洋生態會造成無可挽救的破壞。」

教大科學與環境學系顧問（環境科學）胡紹燊。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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