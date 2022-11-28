【港區國安法】駐港國安公署：將兜牢國家安全底線　決不允國安「一孔破窗」

▲ 中央駐港國家安全公署。（經濟日報資料圖片）

駐港國家安全公署發言人今日指，嚴重關切海外大律師代理國安案件，對特區首長、國安委主席李家超發表堅定捍衛國家主權、安全、發展利益和香港國安法權威的聲明，表示堅決支持。

發言人表示，律政司依法就海外大律師代理國安案件問題，不斷向高等法院、終審法院提出反對意見，均遭到駁回和拒絕，形容是引起社會各界對香港維護國安法治方向的擔憂。

發言人稱，社會普遍認為海外大律師參與「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等有關危害國家安全案件的抗辯，既有違《港區國安法》的根本立法初衷，亦有悖國安案件處理的法理邏輯和公眾觀感，而且有可能埋下難以意測的隱患。

對此，駐港國安公署深感絕非多慮，將密切跟進此事的發展。

發言人又指，維護國家主權、安全、發展利益，是「一國兩制」方針最高原則，代表最高公眾利益，而國安法賦予公署和特區國安委充足的法律手段；「公署將依照香港國安法堅決防範任何涉國家安全風險，兜牢國家安全底線，決不允許國家安全『一孔破窗』。」

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責任編輯：胡偉明