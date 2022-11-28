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【民主黨】民主黨下月3日改選領導層　莫建成伍凱欣參選副主席

政治 22:54 2022/11/28

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民主黨主席羅健熙。（經濟日報資料圖片）

民主黨下月3日改選領導層，參選提名今日傍晚6時截止。現屆主席羅健熙競爭連任，是唯一候選人；現任中央委員會委員莫建成和伍凱欣，則報名參選2個副主席席位。

連同上述3人，下屆中委會共接獲10份有效提名，包括另外6名現屆中委陳堡明、莊榮輝、梁永權、吳永輝、冼卓嵐和曾自鳴，他們均爭取連任；至於油尖旺區議會副主席朱子洛，是唯一非爭取「冧莊」的中委候選人。

紀律委員會方面則接獲4份有效提名，分別是曾任民主黨主席的劉慧卿，以及盧松柏、鄧惠强和余啟璋，他們4人均為現任紀委。

2019年理工大學衝突事件期間，羅健熙涉嫌在尖沙嘴聚集，正被控非法集結罪，法庭本月30日會有裁決。羅健熙日前表示，若屆時被判入獄，未來可由副主席代理職務，相信選舉後情況會更明朗。

據了解，今次大會亦會決議修改中委會人數下限，由15人下調至10人；亦會調整中委會的法定人數，由8人改為中委會人數的一半。羅健熙形容，這是因應最新形勢的「防風措施」，冀可以減少有風險的人。

截止今日，現屆民主黨中委會和紀委會，分別有14人和6人。

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責任編輯：胡偉明

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