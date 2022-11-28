【新冠肺炎】疫情初期公院住院率降死亡率升　港大指因病人憂院內感染

▲ 疫情初期公院住院率降死亡率升，港大指因病人憂院內感染（資料圖片)

本港疫情持續逾兩年，港大醫學院發現，在流行的第一年，即2020年，本港醫院住院率下降而整體死亡率卻上升，當中尤其以心血管疾病引致的死亡升幅更為明顯，認為可能是由於疫症大流行早期，病人擔憂會在醫院感染新冠病毒，即使病重卻不願就醫，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。

港大醫學院公共衞生學院名譽臨床教授梁卓偉、流行病和生物統計學分部主任兼世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯席總監高本恩的研究團隊，從醫管局和政府統計處收集了詳盡的長期住院和死亡數據，發現於2020年期間，在公立醫院內去世的人數減少，但與此同時在公立醫院外去世的人數卻增加，可能是由於病人擔憂會在醫院感染新冠病毒，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。

團隊認為，新冠大流行對香港的公共衞生系統產生了重要的間接影響，由於未來可能會出現更具毒性或具更高傳播能力的病毒變異株，甚或其他新發傳染病，醫療機構和政策制定者應準備充足的資源，並及時展開風險分析及溝通，以在緊急公共衞生事件發生時仍可為未有感染的患者提供持續的醫療服務。

研究結果現已於《刺針區域健康—西太平洋》(The Lancet Regional Health - Western Pacific) 發表。

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記者：鄧凱文