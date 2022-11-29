【掃黃行動】警尖沙咀酒店搗破賣淫集團拘17人　包括俄羅斯及日籍女子

▲ 警方西九龍總區重案組於尖沙咀多間酒店進行代號「海霸」的反非法賣淫行動。（警方fb直播）

警方昨晚在尖沙咀採取掃黃行動，搜查5間酒店，拘捕17名女子，當中兩人涉嫌控制他人賣淫，其餘女子都是內地人及外籍，涉嫌違反逗留條件。警方相信已瓦解一個透過社交媒體經營非法賣淫活動的跨境犯罪集團。



西九龍總區重案組根據線報及經深入調查後，昨日（28日）晚上在尖沙咀區進行代號「海霸」的打擊賣淫行動，共搜查了5間位於尖沙咀區的酒店，並拘捕一名40歲本地女子及一名27歲內地女子，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」，該名內地女子同時涉嫌「違反逗留條件」。

另外，警方亦拘捕11名內地女子(23至35歲)、2名日本籍及2名俄羅斯籍(20至30歲)女子，涉嫌「違反逗留條件」。警方表示，約於1個月前鎖定該犯罪集團，該集團會於日本及國內等地，定期安排女子到港賣淫，及以通訊軟件招攬客人。

行動中，警員檢獲約22萬元現金、多部手提電話、一批避孕套、潤滑油、漱口水及毛巾等。所有被捕女子現正被扣留調查。

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責任編輯：余思嵐