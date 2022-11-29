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【天氣轉凍】本港周四上午多區只有12度　即睇各區有幾凍

社會 09:21 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

一道冷鋒會在今晚至明早橫過廣東沿岸，明日該區北風增強，氣溫顯著下降。（林宇翔）

天文台預料受一道冷鋒影響，本港明天（30日）北風增強，天氣顯著轉涼，市區最低氣溫只有攝氏15度，其後兩日氣溫進一步下跌至13度，預料星期四（12月1日）上午7時打鼓嶺只得11度。

天文台指，隨著高空反氣旋增強，華南沿岸今明兩日天色好轉，日間相當溫暖，本港今日（29日）最高氣溫達29度，不過預料一道冷鋒會於明日晚至星期三早上橫過廣東沿岸，屆時天氣顯著轉涼，預料星期三本港最低氣溫僅15度，換言之大半日內氣溫急跌13度。

星期四本港氣溫預料進一步下降，最低氣溫只有13度，如果按天文台自動分區天氣預報顯示，當日上午7時各區氣溫全部14度或以下，上水、大埔、流浮山、石崗等新界多區只有12度，打鼓嶺更加只有11度。

即睇當日各區上午7時氣溫預測

  • 打鼓嶺：11度
  • 上水：12度
  • 流浮山：12度
  • 石崗：12度
  • 大埔：12度
  • 屯門：13度
  • 青衣：14度
  • 沙田：13度
  • 西貢：13度
  • 香港天文台：14度
  • 將軍澳：13度
  • 黃竹坑：14度
  • 坪洲：13度
  • 赤鱲角：13度
  • 長洲：12度
  • 橫瀾島：14度

本港氣溫至周末才會逐步回升，展望星期六（12月3日）大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎15度至20度；星期日（12月4日）回升最高氣溫22度。

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責任編輯：余思嵐

 

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