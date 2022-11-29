【#LINKEDUpresents】英國大學聯招申請 選科擇校四大攻略 

英國大學以學術研究質量享譽世界，一直以來備受有移到海外升學的香港學生青睞。對於申請入讀英國大學，普遍家長及同學都認識英國大學聯招 (UCAS) 的申請程序及所需文件，也能從網路世界獲取不同的英國大學資訊。不過，最近五年的英國大學申請都呈現專科化趨勢，部分專業學科的競爭，並沒有因為新冠疫情而有所減弱；有趣的是，當一部分的熱門專科申請進入白熱化的時候，也有一些學科的收生要求相對上較往年下降，部分同學能夠透過申請這些學科入讀英國的高排名大學。

雖然英國大學申請變得更有挑戰性，然而整個申請的部署都是以「先選學科，後選院校」作為最重要的依歸。我們一般會建議同學，在開始UCAS申請之前，思考一下自己想讀什麼學科：將「學科」置於「院校」之前，是因為當同學在抉擇申請哪一間院校的時候，我們一般會建議從科目排名中優先考慮，從中挑選擅長教授心儀科目的大學。當然，UCAS沒有設立報名科目的上限，但是由於同學只能向UCAS系統提交一份個人自薦信，所以選定一個學科非常重要。

在確立學科之後，接下來就是選擇院校。很多同學都會參照坊間的不同排名表，從而選擇自己心儀的大學。在考慮院校的時候，我們建議大家可以參考「選校四大法則」：

優先考慮科目排名｜在「先選學科，後選院校」的大前提下，科目排名相對上顯示了一間大學，在相關學科上的教學經驗及學術實力。如果一間院校的排名比較後，但是科目排名上相對較前，證明這類院校在相關學科有一定的教學經驗和實力，同樣值得同學考慮申請。

院校排名並重｜在衡量一間院校的時候，院校排名亦非常重要，顯示該院校在各個科目及教育質素，亦相對有保證。

教學傳統｜某些院校排名較低的大學，在部分學科上有悠久的教學歷史及經驗，同樣值得同學申請。這類學科以技術型學科為主，例如物理治療、職業治療、測量、美術及設計類等。

生活環境｜同學會在一間院校的所在地居住至少三年，生活形式、環境治安等都是重要的課題，尤其是不同的環境，會影響同學的日常學習及生活。

順帶一提，UCAS每年有多個不同的截止日期，同學要小心注意，遞交的時候所有的文件必須齊備，並需要以信用卡繳交有關的UCAS申請費，方才在網上成功遞交。

以2023年9月入學為例：

有意報名牛津大學、劍橋大學，或是醫科、牙醫、獸醫｜必須在2022年10月15日遞交申請

UCAS 第一截止申請日｜2023年1月25日

國際學生最後截止申請日｜2023年6月30日

UCAS申請費｜27英鎊 (5間大學）

面對最近幾年，香港同學普遍傾向英國大學申請就讀專業學科，部分專科如物理治療、職業治療、工程、會計、電腦等更是「兵家必爭之地」，當中部分大學更在這些科目上對國際學生設立招生上限，令到競爭一年比一年激烈。參考過往的申請，我們發現越來越多高年級同學，為入讀心儀學科而提前兩年作出準備，透過參與專門學術培訓、從旁觀察體驗 (Shadowing，一般適用於健康科學、醫科、牙醫及獸醫等科目) 或是其他關聯的參觀、探訪、工作坊等活動，充實自己的個人經歷，無疑也是對之後的申請有莫大的裨益。

假如同學學術成績上未達要求，英國大學銜接課程可能會幫到你：大家可能會聯想到基礎課程(Foundation) 一詞，卻可能不太了解國際一年級 (International Year One)。下回我們會兩者的課程內容、銜接路線分別及與UCAS搭配報名策略，面對心儀學科都能條條大路通羅馬！

最新活動：https://linkedu.hk/events/

(特約)