【趙斗淳事件】韓性侵犯趙斗淳新居距小學300米　居民不安終遭業主取消租約

▲ 南韓性侵犯趙斗淳新居距小學300米，最終遭業主取消租約。

南韓暴力性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，於2020年12月結束12年刑期，返回居住地京畿道安山市，遭民眾強烈抵制。趙斗淳出獄近兩年，其動向備受民眾關注，他原定於本月底搬家，可是新居距離小學僅300米左右，令當地居民人心惶惶，業主最終決定取消租約。

綜合韓媒報道，趙斗淳出獄後返回居住地京畿道安山市，他租住的居所於本月28日約滿，房東拒絕續租。有報道指出，趙斗淳妻子假稱丈夫是公司職員，租下一處住所，但對方獲悉租客是趙斗淳夫婦便立即毀約。

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以妻名義租屋

其後趙氏夫婦得悉仙府洞有房出租，再次以趙妻名義簽下租約，而新居距小學只有約300米。消息傳出後，引起仙府洞居民不安並抗議，強烈反對趙斗淳搬來仙府洞。當局因而在趙的新家周圍增設100多盞路燈，又裝置50個監控設備。

最新消息指，新業主獲知租客的丈夫是趙斗淳後，隨即取消租約，退還按金1,000萬韓圜（約5.9萬港元），以及租約取消費100萬韓圜（約5,900港元）。趙斗淳夫婦暫時未能搬家，暫時留在原居所。

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獲補助金過活

趙斗淳在2020年12月出獄回家後，因被歸類為沒有工作能力的老人，因此可申請為65歲以上長者而設的養老金。他的妻子亦因長期病患而難以求職，夫妻無以維生，每月可以領取140萬韓圜（約8,200港元）的貧困補助金。

他曾被捕捉走出家門的畫面，期間有3名警員貼身陪同外出。去年他在家中遭陌生男子持鈍器襲擊，頭部被打傷，需入院治療，有當地傳媒拍到他頭上貼上膠布，接受調查後離開警局的畫面。

性侵女童案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳誘拐當時年僅8歲的女童娜英（化名），至學校附近的教會廁所性侵。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，於是他將娜英的頭部猛撼馬桶水箱頭，更不斷對她掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。趙斗淳被判監12年，事件後來更改編成電影《素媛》。

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責任編輯︰王明芳