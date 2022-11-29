【昔日男神】48歲吳彥祖近況曝光　粉絲慨嘆昔日美男變滄桑大叔

▲ 48歲吳彥祖近況曝光，昔日美男變滄桑大叔。

現年48歲的吳彥祖（Daniel）早年於香港出道時便有美男子稱號，憑著俊美的外貌而走紅，拍攝機會亦不斷，但隨著婚後Daniel與太太Lisa S.及囡囡吳斐然（Raven）舉家遷到美國居住，近年已漸見低調，並久未露相於幕前。豈料，昔日男神日前竟主動在微博分享近況，指自己應邀出席亞洲國際電影節，並上台領取「李小龍獎」，惟有粉絲卻慨嘆當日台上的吳彥祖似乎急速衰老，不但髮際線往後退，雙頰也略為浮腫，擔心其身體狀況。

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吳彥祖在微博分享照片，並發文寫下「過去幾天，我一直在忙著準備感恩節，沒時間發文，但這條我絕對不能錯過。上周五，亞洲國際電影節和李小龍基金會給我頒發了李小龍獎，這真的是個很夢幻的時刻，因為我從小就超迷李小龍。他的每部電影我都看過無數遍，還看過所有他寫的書以及每一本關於他的書。」可見，他對獲獎十分興奮。

不過，有網民將當日吳彥祖的模樣和年輕相比，卻直呼判若兩人。從他領獎的照片中，可見他臉部皮膚不但鬆弛，笑起來亦皺紋盡見，整個人看落十分蒼桑，有網民更指72歲的劉松仁撞樣。

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責任編輯：羅嘉欣