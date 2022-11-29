【嘉玲逝世】黃栢文親解隱藏嘉玲母子關係原因　哽咽憶亡母：我沒有怪她

▲ 黃栢文親述跟嘉玲的母子關係。

一代粵語片女星嘉玲日前於睡夢中離世，其家人於周六（11月26日）為她舉行告別儀式，嘉玲長子飛往泰國送別母親。

黃栢文接受《東張西望》訪問時細訴母子情，流露不捨之情，他更透過30歲時患上癌症，而媽媽的無微關懷，令他重新感受到母愛，修補母子關係。

他表示圈中人早已知他們的母子關係，只是一直未有向外公布，他於訪談中親揭鮮為人知道的母子情。

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不可破壞明星光環

黃栢文稱父母於年少時因一時衝動而結婚，很快嘉玲懷了身孕，惟黃栢文出生不久，父母便離婚，因為嘉玲要加入影圈：「（父母）離婚之後，爸爸帶了我去外國，由細至大也由祖母照顧，不知幾多歲之後，我回流返港，才第一次見到媽媽。」

他回憶稱：「由細至大跟媽媽沒多相處，對我來講她是一個好靚的女人！但我跟她關係好疏離。媽媽那個年代，身世要好清白，不可以破壞到明星的光環！」

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修補母子關係

黃栢文直言年少時不了解媽媽，他說：「但長大後我易地而處，從她的立場去睇，我從事沒有怪過他！」

直至到黃栢文結婚，母子關係的修補出現曙光，栢文說：「直至我要結婚，我循例通知媽媽一聲，但她知道之後，翌日已趕回香港，跟我打點婚禮事情，那刻覺得我在媽媽心目中是兒子，否則她不會那麼緊張。」

▲ 黃栢文有TVB「御用奸人」之稱。（影片截圖）

終於感受母愛

另外，黃栢文於30歲時確診淋巴癌，嘉玲的悉心照顧，令到他第一次感受到母愛：「媽咪在我治療期間，她對我的關懷，對我病情的焦慮，完全讓我感受到母愛！」

他邊哽咽：「其實我一直在追尋母愛，在我30歲時終於感受到，我病好之後，她叫我不要再拼博，始終女兒還細，要看著她長大。所以聽媽媽的說話，一家人移民去加拿大。」

黃栢文更透露媽媽很著緊他每一套作品，「由入行初期到加入TVB，所有作品她都要睇，這個是我可以交給她的成績單！她沒有支持還反對我加入這行，只是送我兩個字『真誠』。」

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與繼父關係良好

嘉玲與姚武麟結婚並育一對兒女，而繼父姚武麟也視黃栢文如己出，栢文說：「外出時他會對人說『這個是大仔』，真的當了我是他兒子，只是我一直改不了口，經常叫他做Uncle。」

黃栢文續說繼父姚武麟現在身體還不錯，只是腦水不好影響平衡力，媽媽走了之後，他好傷心，每次我扶他返入房或去洗手間時，經過媽媽生前瞓那張床，他望住張床幾分鐘之後，當然有流淚，之後就再做其他事情。」

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