【校長專欄】睇世界盃悟出學習態度 校長：欣賞努力比結果更重要

▲ 許定國校長認為，欣賞子女努力比結果更重要。

四年一度的世界盃正在卡塔爾舉行，大家也為爭取冠軍而全力一拼。在今屆賽事中，亞洲球隊包括沙特阿拉伯、日本及韓國皆有不俗表現，現階段雖然未知各亞洲球隊在是次世界盃決賽周中最後成績如何，但足已令球迷欣賞他們在比賽中的進步。

自學生年代已開始觀看世界盃的免費電視直播，沙特阿拉伯、日本及韓國也在那些年開始打入決賽周賽事。由三十多年前亞洲球隊與世界一線球隊的能力差距到今屆比賽中沙特阿拉伯居然能戰勝阿根廷;日本打敗德國以及韓國能賽和烏拉圭，足已證明各國國家足球隊都為了最高榮譽而在各屆賽事中不斷茁壯成長。

「睇波」悟出學習態度

世界盃的結果就像各國家足球隊的考試成績表，雖然冠軍只有一個，但球迷們也會欣賞不同球隊在過程中如何奮力作賽。今屆未能獲得冠軍，可於下一屆繼續努力，只要持續努力不懈，定必能突破過往的成績。這就像學生在校園內的學習，每學年皆會進行考試，「第一名」只有一位學生，但其他學生只要持續努力學習，定必也能在考試中有取得良好表現。

最新影片推介：

「結果」還是「過程」重要

「結果」還是「過程」重要，在互聯網上也有不同論斷，大家各有各觀點。學生的考試並不只得一次，但學生在過程中投放的努力看來比結果重要。因為一次的成績不代表什麼，但在過程中努力的態度卻會左右孩子一輩子的成長。

家長對「結果」還是「過程」哪方面重要的看法，往往亦會影響孩子成長:如家長只著重成績，孩子也會受父母薰陶而偏重成績，一旦結果未如心中所想，不單可能影響親子關係，更有可能侷限孩子的身心發展。

相反，如果父母能欣賞孩子在過程中付出的努力，便能建立孩子堅毅的精神，讓孩子做事更具目標及方向性。因此父母在陪伴及教導孩子的過程中，不妨多讚美孩子背後默默付出的努力，而不是單純的看重結果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T