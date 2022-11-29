【愛滋病】今年第三季增97宗個案　感染累積呈報11539宗

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衞生署衞生防護中心於今年第三季接獲97宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11539宗。

新增的97宗個案涉及80男17女。其中41人、約42.3%，透過同性或雙性性接觸受感染，26人、約26.8%，透過異性性接觸受感染，1人、約1.0%，透過注射毒品受感染，餘下29宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所39宗；衞生署社會衞生科診所18宗及衞生署愛滋病服務組14宗。此外，有61名感染者、約63.5%，已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。另有一名感染者呈報時已經離港。

季內共有12宗愛滋病新增個案，其中七宗、約58.3%，透過異性性接觸受感染，4宗、約33.3%，透過同性或雙性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。

自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2373宗。

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責任編輯：余思嵐