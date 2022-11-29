【親吻惹禍】7歲女童被親一下發燒1周未好轉　求醫揭患「親吻病」

▲ 7歲女童「親吻病」發燒1周未好轉，醫生拆解7類人高危傳染。

親吻小朋友盡量避免。內地一名7歲女童久病不癒，即使是服了藥亦未能退燒，病情反覆。經醫生詳細檢查後發現女孩的病源是「人類皰疹病毒第四型」病毒而導致發燒，而感染源頭則是「親吻」而致。

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綜合內媒報導，河南一名7歲女童發燒一周不癒，病情反覆。家人將其帶到醫院求診，經醫生詳細檢查後發現女童體內的EB病毒（人類皰疹病毒第四型）抗體偏高，代表女童患上了「親吻病」而使她發燒不退。

據悉，由於成年人的唾液中普遍帶有EB病毒。但由於成年人的抵抗力比兒童為佳，故EB病毒一般而言並不會對成年人有任何影響。可是若成年人傳染了EB病毒予兒童，他們的反應一般會較大，如發燒等。

普遍的傳染方式亦為成年人透過唾液傳播至兒童身上，例如親吻小孩，餵食時等行為。一般這些普通不過的行為亦會令兒童容易感染了EB病毒，故EB病毒又名「親吻病」。

一名網友「急診石頭哥」亦於微博上解釋「親吻病」。他指出，此病的普遍症狀包括：

發燒

咳嗽

扁桃腺腫脹

他更提醒切勿輕視「親吻病」，此病嚴重的話會導致器官受損，例如肝功能異常或脾臟腫脹等，病情足以致命。他致表示若成年人出現呼吸道感染症狀便要與兒童保持距離，如戴好口罩才可接觸，兒童與成年人更不能共用餐具。除了呼吸道問題，他指以下的7類人士亦更避免與兒童「親密接觸」：

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醫生：爸媽生唇瘡勿與嬰兒親吻

在2018年，有一宗初生女嬰被吻後感染HSV-1疱疹病毒，出生8天便喪命。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，該宗病例可說是「死亡之吻」，「雖不常見，但絕對有機會發生。」陳醫生指出，HSV-1疱疹病毒主要是透過口部接觸傳染，一般患有唇瘡或帶有疱疹病徵的人士親吻嬰孩時，病毒就會依附在嬰孩的皮膚表面上，即使沒有傷口亦可將病毒傳染出去。他提醒，大人若生唇瘡或意識到感染疱疹時，不要親吻嬰兒臉頰或眼部，因疱疹病毒有機會入眼，引發角膜炎，並導致失明。

勿將兒童放入保護氣泡

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生曾接受TOPick訪問時指有爸媽「斬腳趾避沙蟲」，選擇避免親密接觸去親吻孩子，吳醫生不認同此做法，他強調要訓練兒童一個正常的系統，方法不是放入一個保護氣泡網裡，而是讓小朋友接觸一個正常的細菌病毒環境，爸爸媽媽接觸小朋友可將好的細菌給孩子，正想的社交、正常的攬抱錫錫不應該完全去防止。加上，減低社交接觸會令到兒童的抑鬱、焦慮高3倍，吳醫生希望家長勿過分緊張，當有問題及早看醫生即可。

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責任編輯：羅嘉欣