【中年好聲音】曾志偉自言無法影響賽果　李玟胞姐李思林跌入等候區

▲ 曾志偉指《中年好聲音》相當公平。

TVB的歌唱真人騷《中年好聲音》於昨晚（11月27日）首播，100強參賽者會以盲選形式作賽，5人評審團會憑「好聲音」撳燈，揀選出50個晉級人選。

其中，在賽前已備受注目的Happy伯最愛「屯門娜娜」董幸兒也於首集登場，不過因未獲任何一盞燈而被即時淘汰。

在《中年好聲音》播出前，當中參賽當中不乏親人屬演藝界，比如：李玟胞姐李思林、前港姐曹敏莉胞妹曹敏寶、鄺文珣的富商老公應德榮，外間對他們的表現有所期望外，也即他們在圈中有人脈。

TVB高層曾志偉接受TVB娛樂新聞台訪問時，直認接收了各方好友的「拜託」，不過他斬釘截鐵地表示自己無法左右評判的決定呢！

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▲ 曾志偉：「我無辦法影響啲評判」（影片截圖）

志偉：無黑幕㗎

志偉指有很多TVB同事的親戚參加《中年好聲音》，「好多人打電話來拜託，我話拜託係無用，無黑幕㗎，今日其中一個係三嫂戚美珍嘅親戚，個個都打電話，我話我都係嚟睇，我無辦法影響啲評判，結果都有好幾個朋友嘅親戚都落選咗。」

而評判伍仲衡則覺得參賽者是「年紀愈大係愈唱得好」，同為評判的林志美就覺得參賽者的成長閱歷也有所影響，他們好像要把感情一次過傾盡出來。

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李玟胞姐

李玟胞姐李思林跌入「等候區」，而李思林的聲線也會比較接近偶像陳慧嫻。

當被問到年輕時未有做歌手，她就認為是際遇、Timing，也覺得現時也未算遲，並很感恩TVB舉辦《中年好聲音》。

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屯門娜娜認衰

以徐小鳳的《風的季節》作賽而被淘汰的「屯門娜娜」董幸兒，她唱畢「在一息間 改變我一生」後就忘記了歌詞，輕輕帶過之後就繼續唱下去。她後來更被評判肥媽狠批：「你點會記得歌詞，你淨係記得個Pose。」

董幸兒於賽後受訪，她笑說自己表現不好、完全不記得歌詞。她續說：「好緊張，可能聽到前面歌手唱得太勁，跟住我緊張到喺度震。」

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