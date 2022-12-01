進修增值提升技能　敢想敢拼開創事業

找一份喜歡而具意義的工作並可發展事業，是不少人的夢想，你又找到了自己的理想工作嗎？只要敢想敢拼，持續裝備自己，提升技能，付出的努力總會有回報。幾位僱員再培訓局（ERB）畢業學員，透過掌握技能，在工作崗位上盡展所長，成就理想事業。

學習新技能 投身護理業

ERB畢業學員馮金好現職長者中心護理員，是成功透過再培訓於事業上轉型的其中一個例子。曾任幼稚園老師的馮金好，婚後成為家庭主婦，及後於2010年完成 ERB「醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書」課程，隨即投身健康護理業。回想當初報讀課程的契機，馮金好表示是源於家人因病住院，得到醫護人員的悉心照顧而深受感動，加上女兒已逐漸長大，故決定通過進修重投職場。修畢課程後，她選擇加入長者日間護理中心工作至今，「有能力照顧別人是一種福氣，將心比心，自己都有變老的一天，屆時都希望有好的護理員照顧自己。」

作為ERB的「忠實粉絲」，馮金好在過去12年一直積極進修增值，完成了19項與護理和中醫保健相關的ERB技能提升課程，包括物理治療助理技巧、長者按摩及復康運動、長者心理衞生、安老服務溝通技巧等範疇。「ERB課程種類很多，有不同單元讓我們可以按工作需要或個人志向作選擇。課程內容對工作很有幫助，豐富了我的專業知識和技能，讓我能照顧不同服務對象的需要。」

▲ 馮金好（中）感謝女兒對她的支持，鼓勵她增值進修，重返職場，全情投入護老工作。

確定事業發展目標 升學就業拾級而上

ERB為不同服務對象提供專設課程，當中包括青年培訓課程，協助青年人規劃進修和事業發展方向。自小喜愛繪畫的梁倬瑤在完成公開試後，透過修讀「繪本及漫畫創作助理基礎證書」青年培訓課程，覓得投身漫畫及插畫界的門徑。「ERB課程是我的職涯起點，開啟了我對繪畫創作的新視野。課程所教授的知識和技巧助我打下良好根基，為後來修讀動畫和插畫相關的高級文憑及學士學位課程作好準備。」畢業後她投身設計工作，現時在社福機構負責多媒體設計項目，公餘時亦在社交媒體分享自己的漫畫創作。

青年人面對升學及就業選擇時或會感到迷惘，有時更會害怕走錯路而停滯不前，梁倬瑤勉勵年輕人要抱着不怕輸的心態，勇於嘗試。「ERB的多元化課程讓年輕人探索不同專業領域，發掘感興趣的範疇，有助確定日後發展方向。」

▲ 梁倬瑤在職涯發展路上默默耕耘，將興趣變成事業，並希望透過自己的創作將歡樂帶給他人。

學習多元技能 成功轉型創業

另一位好學不倦的ERB畢業學員黃彩梅，同樣透過不斷學習新知識和技能，為自己開拓新路，最終更創立自己的事業。她於酒店業工作多年，惟因健康原因希望轉型，尋找事業新方向。她先後修讀了ERB不同的課程，包括文書處理、摩登大妗員、花藝設計等，助她掌握行業相關技能，成功轉型。「ERB課程內容實用，為不同階段的我打好轉業的基礎。」從事大妗員至今近十年，她於五年前更自立門戶，為客人提供婚禮服務，並致力培育行業新血。

面對轉業的挑戰，黃彩梅均積極面對，充分體現了終身學習的精神。「活到老、學到老，學習不單只是知識和技能上的增長，過程中亦可豐富自己的經歷，與社會同步。」作為中年轉業的過來人，她鼓勵同路人，只要肯嘗試，勇於接受轉變，人生下半場依然精彩。

▲ 黃彩梅（前排）認為學習沒有年齡界限，只要勇於嘗試，中年人也可開展新事業。

從馮金好、梁倬瑤和黃彩梅的奮鬥故事，不難看到在求職、轉職、職涯，甚或創業路上，只要能保持終身學習的心，持續提升技能，定能在事業路上找到自己的位置。ERB 30年來與市民並肩同行，協助市民掌握「新技能」、開展「新事業」、發展「新專業」和確定「新方向」，未來亦會繼續與大家一起增值，一起進步。

更多ERB學員故事：www.erb.org/30/30ers

ERB課程資訊：course.erb.org

（特約）