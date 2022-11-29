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【滴滴金】CY陳宗澤與歌迷唱K聚會　自爆和COLLAR成員Winka拍床戲緊張

娛樂 11:34 2022/11/29

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CY與歌迷聚會。

今年樂壇新人陳宗澤（CY，前名陳澤言）簽約「One Cool ChillGOOD」旗下成為首位歌手，今年接連推出3首新歌，包括《神經刀》、《罐頭湯》及《滴滴金》盡顯實力，歌藝毋容置疑，最近與COLLAR成員陳泳伽（Winka）拍攝的《滴滴金》MV更成為焦點所在，動人歌曲配襯感人愛情故事。

CY日前舉行歌迷見面會，邀請一眾歌迷於卡拉OK聚會，除了分享新歌《滴滴金》MV，與fans簽名、聊天，更與歌迷一起合唱新歌，對於fans有求必應。

分享與Winka合作感受

在與司儀對談環節，CY分享今次與Winka（陳泳伽）首次合作拍MV的感受：「Winka給我的感覺很甜，很有戀愛的味道，我很久沒感受過，我們拍攝當日才首次見面傾偈，她給我的感覺是我們已在拍拖了。」

當司儀問到最回味哪個鏡頭，CY笑言：「最回味在床上的那一刻，我們沒做甚麼，只是瞓覺的作息時間，當時的狀況是硬了，因為太緊張，整個人都硬了。」

今次首度與歌迷在卡拉OK中聚會，CY表示除感謝欣賞其歌曲的朋友及歌迷，對於新歌在網上平台反應熱烈，自己亦感謝公司給予機會，及投放不少資源在他身上。

同時，又感激助他做歌的徐浩及黃偉文，興奮稱：「公司表示會為我籌辦屬於我自己的小型演唱會，何時舉辦就要看歌迷的支持度了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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陳澤言 陳泳伽 COLLAR MV 音樂 歌手

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