【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡

▲ 2歲男童患嚴重呼吸系統疾病離世，驚揭感染源為「家中充滿黴菌」。

家中必定要好好清潔，尤其是有小朋友的家庭。英國一名2歲男童前年死亡，近期驗屍報告顯示，男童的死因是家中長期處於發霉的狀態，以致大量的霉菌滋生，最終令其罹患嚴重的呼吸系統疾病而亡。

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綜合外媒報導，2020年，2歲男童Awaab Ishak於英國病逝。男童因家境清貧而居住環境欠佳，據調查顯示，男童的家中不但欠缺窗戶等通風設備，更長期積累大量霉菌。儘管當地組織曾幫助Awaab Ishak一家全新塗上油漆，但可惜仍是「治標不治本」，發霉問題依舊嚴重。

2020年12月19日，Awaab Ishak因呼吸困難而被送往醫院。可是翌日，他的病情已急轉直下，送往「緊急護理中心」進行救治。但可惜於轉送期間心跳及呼吸停止，最終搶救無效證實不治。

有利霉菌生長的條件包括潮濕及氣溫驟降等。倘若家中發生黴菌的問題會由牆上清晰可見有黑色、白色或是綠色的「斑塊」。英國氣喘和肺部慈善基金會家庭醫學科醫生Andy Whittamore接受訪問時表示「霉菌一旦被吸入體內並於肺部中持續生長的話，患者會有生命危險」。

Andy Whittamore續稱，吸入或接觸霉菌所釋放的孢子會引起過敏反應，例如呼吸道感染、眼睛發紅和出疹。黴菌還會引發氣喘並導致咳嗽和呼吸困難。醫生更指，免疫系統較弱的人士如老人或小童需更加留意。

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牆身發霉如何處理？裝修學院校長Simon就曾接受TOPick訪問，分享了兩個防霉方法，特別針對洗手間和廚房，以及發霉牆壁等家中濕氣重的地方。

除霉劑+玻璃膠

坊間有些除霉劑專門針對洗手盆、浴缸等邊位的玻璃膠，噴一噴基本上可清走霉根。如情況太嚴重，Simon建議先剷走舊的玻璃膠，然後消毒，再重新鋪上玻璃膠。

防霉水

如對付發霉牆壁，可使用牆身專用的防霉水，只要在有霉菌的牆身直接噴上，再抹走，最後髹上油漆便可。

而好師傳裝修平台創辦人WOODY亦曾受訪，建議4個方式預防霉菌出現：

選用防菌防霉的油漆，減低牆身發霉機會。

關冷氣後忌立即開窗，否則會令水蒸氣入牆，令牆身易發霉，應待室內氣溫降至與室外相約才開窗。

沖涼後忌打開浴室門，不少人以為開門可加快吹乾地面，卻易令廁所門外的牆發霉。

有需要時宜用抽濕機保持乾爽，惟坊間不少抽濕機只夠一房間所用，或需多於一部。

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責任編輯：羅嘉欣