香港復康會旗下的復康巴士，除了原裝車型的各項安全設備和設施外，更會因應服務使用者的需要，加入專為行動不便人士使用的獨特設備。

電動輪椅升降台

說起復康巴士，車尾的升降台（1）可謂一大特徵，不說不知，長4呎的升降台可透過手動操作伸延至接近6呎，方便有特別需要的使用者。每次操作輪椅升降台時，車長亦會預告上落車每個步驟，讓乘客有心理準備，十分細心。

中門腳踏

車身的中門腳踏（2）方便使用行動輔助器的人士上落，部分車型的中門更有LED路軌燈。

車廂內的扶手和座椅

車廂內密集的扶手（3）是復康巴士另一大特式，其可拆卸的固定座椅也經過特別挑選，並改裝頭枕軟墊，增設更多扶手位，方便乘客坐下或站立時借力。

輪椅扣鎖系統

車廂內的「路軌」配合4點鎖扣固定方式設計，鎖扣索帶從地面路軌呈40度及30度方式分別鎖緊輪椅前轆（4）、後轆（5）固定位置，當中四條鎖扣索帶必須保持長度一致，使輪椅在車輛行駛中依然保持穩定。整套扣鎖程序及工具皆符合國際安全標準ISO 10542。

乘客佩戴的個人安全帶（6）組合因外型被車長稱為「馬鞭」和「地雷」，其中肩帶必須扣在輪椅扶手內側，使乘客可以三點式方法繫緊安全帶。

在固定好輪椅後，車長還會在輪椅手把綁上加設的防翻帶提供額外保障，確保輪椅遇到顛簸的情況下減低翻側的機會。最後車長會以推、拉、抬等動作測試輪椅是否固定好。

行車記錄儀

一般汽車只有一部行車記錄儀，復康巴士則有多部現場錄影系統，360度監察全車內外，包括車門、車廂、儀表板、車尾、車身兩側（7）的情況。

手動安全裝置

復康巴士的車門（8）和輪椅升降台（9）隱藏了兩組安全裝置，車長需分別以手或腳踏才能解鎖，確保升降台不會在沒有人的情況下自動打開。

射燈

車底的中段和車尾（10）裝置了射燈照射路面，方便車長在昏暗的地方看得更清楚外界情況。

易達轎車

易達轎車少有可以安放兩部輪椅的七人轎車，有別於一般無障礙的士，陪同者可與輪椅乘客並排而坐，方便照顧；即使有兩位輪椅乘客，仍可容納兩位陪同者。配合車上原裝的電動拉帶，輪椅乘客可以經斜台上車，車長會在輪椅後方扶着輪椅，防止溜後。

（資料由客戶提供）