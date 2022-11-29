【聖誕節2022】外賣聖誕派對美食早鳥優惠　大家樂＋元氣壽司＋KFC一文盡覽【內附連結】

▲ 外賣聖誕派對美食早鳥優惠，右起：大家樂、元氣壽司、KFC一文盡覽。

聖誕就到，不想出街同人逼食聖誕大餐，不如與屋企人或好友在家搞聖誕派對，不少餐廳已推出聖誕派對美食，部分更有早鳥優惠，相當抵食。

1：大家樂派對套餐快閃減$30

即日至30/11，只要上 eatCDC.com 預訂大家樂「聖誕派對美食」滿$500或以上(以折實價計)，再輸入「CDCXMAS22」這個優惠代碼，即減$30(以每訂單計)。

聖誕派對美食包括4-6人威靈頓三文魚套餐，原價$1,329、優惠價$959，食物有威靈頓三文魚 (配薯角及燒雜菜) (生肉計2磅)、香芒大蝦鮮果沙律 (2.5磅)、番茄芝士忌廉汁海鮮焗飯 (4.5磅)、 精選小食拼盤 (野菜鮮魚餅、老虎蝦卷、炭烤雞丸串、韓式泡菜雞中翼) (每款6件)、大福 (芒果味及士多啤梨芝士味) (每款10件)。

▲ 大家樂9-12人狂歡派對套餐，原價$2,329、優惠價$1,819。

另一款為9-12人狂歡派對套餐，原價$2,329、優惠價$1,819，食物包括香芒大蝦鮮果沙律 (2.5磅)、炭烤雞丸串 ‧ 老虎蝦卷 (6串 ‧ 12件)、雙色雞翼 (韓式泡菜及西檸味) (每款16隻)、炭烤雞丸串 ‧ 野菜鮮魚餅 ‧ 忌廉芝士煙肉薯波 (6串 ‧ 12件 ‧ 12件)、番茄芝士忌廉汁海鮮焗飯 (4.5磅)、四重芝士焗番茄肉醬意粉 (3磅)、欖油香草焗時蔬 (4.5磅)、大福 (芒果味及士多啤梨芝士味) (每款10件)。

每訂購任何一款套餐，即可以優惠價$199加配「西檸雞翼 · 野菜鮮魚餅 (16隻 · 16件)」一客。

2：元氣派對壽司刺身提早訂可享9折

聖誕派對豈能沒有壽司刺身呢？元氣壽司今年推出多款外賣聖誕盛，精選人氣熱賣壽司、小食及甜品，組合成適合2-10位享用的超值選擇。

元氣兩大皇牌壽司盛派對組合有「狂歡派對盛」及「歡樂派對盛」。「狂歡派對盛」(供8-10位用)，有人氣壽司盛 56件、派對卷物盛40件、蟹籽沙律1份、迷你泡芙12件。原價為$799.8，於在12月16日或之前訂購可享9折優惠，即$719.8，銀會員及尊尚會員為$639.8、匯豐信用卡持卡人$679.8。

歡樂派對盛 (供5-6位用)，包括有特選壽司盛42件、家家歡聚壽司盛26件、歡聚前菜盛1份、迷你泡芙12件。原價$650.8，於在12月16日或之前訂購可享9折優惠，為$585.7，銀會員及尊尚會為$520.6、匯豐信用卡持卡人$553.1。

▲ 元氣兩大皇牌壽司盛派對組合有「狂歡派對盛」(餐廳提供)

另外，除一系列聖誕壽司盛外，食客亦可以75折驚喜價追加各款滋味小食及甜品，令派對盛宴更圓滿。選擇包括：特選滋味小食盛合（原價$213/ 優惠價$159.7）、蟹籽沙律（原價$76/ 優惠價$57）、迷你泡芙12件（原價$51/ 優惠價$38.2）及日本芝士蛋糕盛合 (6件)（原價$120/ 優惠價$90）。

3：KFC首度推「炸雞芝士火鍋」聖誕餐

KFC於聖誕節首度推出「炸雞芝士火鍋套餐」，將濃郁的車打芝士醬放進隨餐附送的KFC 陶瓷鍋稍稍加熱，香濃芝士香味馬上撲鼻而來，十分滋味。

無論是香脆炸雞、巴辣香雞翼或上校雞寶，香脆炸雞沾上金黃色芝士醬，一啖感受香脆與濃滑之雙重口感，美味程度立即昇華。

▲ KFC「炸雞芝士火鍋套餐」(餐廳提供)

「炸雞芝士火鍋套餐」可於KFC App 或網上訂購，售價為$448，如想用更著數的聖誕優惠價$388 購買？可親臨KFC 門市選擇「外賣自取」或於KFC App 或網上訂購選擇「快趣拎」內的「門店自取^」，輸入優惠碼「PICKUP60」或選擇「快趣送」購買炸雞芝士火鍋優惠，輸入優惠碼「CHEESY60」則可享即減$60，以優惠價$388 訂購。

記者：招美寶