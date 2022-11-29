【追夢少年】不愛讀書夢想做運動員　中三獨子憂收入棄追夢：驚養不起爸媽

▲ 做人有夢想係好嘅，不過有時都要面對現實！

做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？有中三學生，本身是運動員，坦言不愛讀書，卻希望可以圓運動員的職業夢，但考慮香港運動員收入有限，而且他是家中獨子，諗起將來要擔起頭家，令他很迷茫，他於討論區發帖，藉此向網民尋求意見，是否為收入而放棄夢想。

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該中三獨子昨日在instagram的schools.secrets發帖，主題是「會唔會為咗收入而放棄夢想？」，他表示自己本身係個運動員，與大部分人一樣，有個職業夢，但礙於自己是家中獨子，將來要養活家庭，所以做運動員的職業夢令他卻步，

香港運動員人工真心少，又驚大個會養唔起佢哋，佢哋有同我講過『我有預感我哋退休之後都係會去老人院㗎啦』，聽到呢度真心好心酸，望住自己渾渾噩噩，又唔鍾意讀書，我又改變唔到自己…

感到迷茫的中三生，希望網民可以給予意見，他應否堅持夢想，「或者我大個應該從事咩工作要養得起家庭。」

貼文一出，不少網民都欣賞樓主有夢想，支持他繼續追夢，「占基利曾經講過“當你選擇去做一啲唔鐘意做嘅嘢都有可能失敗嘅時候，點解唔放手一搏去做啲你鐘意做嘅嘢。”」、「運動員嘅生涯好短暫，老咗你想做都做唔到，趁後生試咗先，你寧願到時後悔定係成世都遺憾？」，有網民指，如果個個都好似樓主咁諗，應該再冇人做運動員。

而同時係運動員的網民指，自己都有咁諗過，不過做運動員就係咁辛苦，「我會建議你同時行兩條路，一邊做運動員，一邊做教練或者運動物理治療師。」

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責任編輯︰王明芳