【用口呼吸】錯誤呼吸方式易致感冒蛀牙　醫生揭用口呼吸4大危害

▲ 錯誤呼吸方式易致感冒蛀牙，醫生揭用口呼吸4大危害。（iStock圖片）

呼吸都有學問，有牙醫指出，用嘴巴呼吸更容易引起感冒等4大問題，建議習慣用嘴巴呼吸的人士，應多練習用鼻呼吸。

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台灣中山醫學大學附屬醫院牙醫劉馥萱，在Facebook專頁分享用口呼吸可引起的4大問題：

1. 容易蛀牙

用嘴巴呼吸會導致口水減少，當口水不足時，口腔殺菌能力就會降低，繼而令口腔細菌增加，引起蛀牙。

2. 口臭問題

用嘴巴呼吸會帶走口水，口乾舌燥會讓口腔細菌增生，一些引發口腔異味的細菌也會變多，嘴巴味道當然不好聞。

3. 影響睡眠

用嘴巴呼吸容易引起打鼾、睡眠窒息症等問題，影響睡眠品質。

4. 感冒變多

用鼻子呼吸，可幫助過濾病原體和過敏原。相反，用嘴巴呼吸則會把這些有害物質吸進身體。當鼻子防禦病毒的功能無法順利啟動，抵抗力又變弱時，便容易增加感冒機會。

劉馥萱表示，除非是鼻塞，否則不建議用嘴巴呼吸，又提醒習慣用嘴巴呼吸的人，一定要練習用鼻子呼吸。

本文獲Facebook專頁「愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣