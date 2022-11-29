  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【用口呼吸】錯誤呼吸方式易致感冒蛀牙　醫生揭用口呼吸4大危害

醫生診症室 12:00 2022/11/29

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

錯誤呼吸方式易致感冒蛀牙，醫生揭用口呼吸4大危害。（iStock圖片）

呼吸都有學問，有牙醫指出，用嘴巴呼吸更容易引起感冒等4大問題，建議習慣用嘴巴呼吸的人士，應多練習用鼻呼吸。

最新影片：

台灣中山醫學大學附屬醫院牙醫劉馥萱，在Facebook專頁分享用口呼吸可引起的4大問題：

1. 容易蛀牙

用嘴巴呼吸會導致口水減少，當口水不足時，口腔殺菌能力就會降低，繼而令口腔細菌增加，引起蛀牙。

2. 口臭問題

用嘴巴呼吸會帶走口水，口乾舌燥會讓口腔細菌增生，一些引發口腔異味的細菌也會變多，嘴巴味道當然不好聞。

3. 影響睡眠

用嘴巴呼吸容易引起打鼾、睡眠窒息症等問題，影響睡眠品質。

4. 感冒變多

用鼻子呼吸，可幫助過濾病原體和過敏原。相反，用嘴巴呼吸則會把這些有害物質吸進身體。當鼻子防禦病毒的功能無法順利啟動，抵抗力又變弱時，便容易增加感冒機會。

劉馥萱表示，除非是鼻塞，否則不建議用嘴巴呼吸，又提醒習慣用嘴巴呼吸的人，一定要練習用鼻子呼吸。

本文獲Facebook專頁「愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【紓緩鼻敏感】天氣反覆壓力大鼻敏感易發作　一文看清成因+徵狀+食療
11:22 2022/06/15
【紓緩鼻敏感】天氣反覆壓力大鼻敏感易發作　一文看清成因+徵狀+食療
【睡眠窒息症】瞓覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症　醫生拆解9大常見徵狀+治療方法
16:16 2022/01/07
【睡眠窒息症】瞓覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症　醫生拆解9大常見徵狀+治療方法
【睡眠問題】睡覺常流口水身體響警號？　醫生揭7大原因：或是神經系統疾病
12:20 2022/08/08
【睡眠問題】睡覺常流口水身體響警號？　醫生揭7大原因：或是神經系統疾病

你可能感興趣

【紓緩鼻敏感】天氣反覆壓力大鼻敏感易發作　一文看清成因+徵狀+食療
11:22 2022/06/15
【紓緩鼻敏感】天氣反覆壓力大鼻敏感易發作　一文看清成因+徵狀+食療
【睡眠窒息症】瞓覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症　醫生拆解9大常見徵狀+治療方法
16:16 2022/01/07
【睡眠窒息症】瞓覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症　醫生拆解9大常見徵狀+治療方法
【睡眠問題】睡覺常流口水身體響警號？　醫生揭7大原因：或是神經系統疾病
12:20 2022/08/08
【睡眠問題】睡覺常流口水身體響警號？　醫生揭7大原因：或是神經系統疾病
健康問題 感冒 蛀牙 鼻塞 過敏 睡眠窒息症 睡眠窒息

最高瀏覽

【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
13:40 2022/11/28
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
13:59 2022/11/28
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀
18:46 2022/11/28
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀