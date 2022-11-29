復康巴士車長 「不只是維生，而是有滿足感」

▲ 楊志權車長

車長是復康巴士的靈魂人物，除了負責駕駛之外，也要留意乘客的身體狀況，隨機應變。楊志權車長在復康會服務了13年，也陪伴過不少復康巴士乘客的出行，近年更有機會參與屯門車廠管理和行政工作。「在車廠工作和駕駛復康巴士很不同，但我可以將以往擔任車長的經驗向新入職的車長分享，讓他們享受工作中的樂趣。我也會協調車長、乘客和客戶服務部門之間的溝通，幫助反映前線車長的意見，令同事工作更方便。」

楊志權在加入復康會之前，因原本的工作行業式微而轉任職業司機，曾駕駛員工接駁巴士、幼稚園保母車。他回想於2009年加入復康會前，當時無障礙交通工具在香港不算普遍，巴士未必提供斜板方便輪椅上落，也沒有無障礙的士，殘疾人士出行並不容易。在了解到復康巴士主要接載行動不便的人出行後，覺得這工作既能維持生計，又能幫助別人，別具意義，於是轉行成為復康巴士車長，一直工作至今。

在擔任車長期間，他接載過無數的乘客，亦有不少引起他的感慨和唏噓：「有一些院舍乘客每星期要往返院舍和家中，但回家的次數開始逐漸減少，原來是乘客年紀大了，他們的父母亦老邁，難以照顧他們，只能減少回家。有時去老人院接送長者，公公婆婆也會感謝我，會說如果沒有車長，就無法外出飲茶。」性格隨和、富同理心的楊志權深深感受到車長的工作不單止是維生，更多的是服務乘客時帶來的滿足感。

楊志權續指，眼見近年人口老化問題嚴重，復康巴士的需求大增，他希望同事能夠互相勉勵，繼續擔任稱職的車長，主動、細心地服務乘客，也希望有更多有心人可以加入成為復康巴士車長，服務有需要的人。

乘客心底話

「車長在駕駛以外，還須協助乘客上下車，固定輪椅扣鎖，也要應付乘客突發的健康狀況，責任一點不輕。因此，能夠長期服務復康巴士的，都是一群愛心和專業兼備的好車長。」

復康巴士資深乘客 黃嘉玲

▲ 復康巴士資深乘客 黃嘉玲

「復康巴士為何受歡迎？點對點接送，全程不用離開輪椅，可負擔的車資。協助行動不便的殘疾人士，『均等機會，全面參與』終於不是夢。數十年來，數以千萬計有殘疾的莘莘學子和上班族，搭乘復康巴士得以重返社會。」

復康巴士首批乘客 張健輝

▲ 復康巴士首批乘客 張健輝

（資料由客戶提供）