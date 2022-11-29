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【疫下學習】調查指四成六受訪學生壓力指數偏高　籲學校復常路上宜留有喘息空間

社會 12:24 2022/11/29

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（資料圖片）

疫情至今踏入第三個學年，學生徘徊線上線下學習模式。青協於2021年9月至2022年8月期間，分別處理22,780宗與情緒相關的求助個案，較去年上升3,335多宗；另有9,113宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「學習技巧」及「校園適應」為最主要範疇。

其中有應屆DSE考生表示，之前大部分時間都以網上或混合模式上課，今年中六是全實體課，學校因追趕課程而需不斷補課，令他非常吃不消。加上今年有幾個科目轉了新老師任教，難以主動請教，對他的學習成效大打折扣，學習意志也變得愈來愈消沉。

香港青年協會「關心一線2777 8899」於今年10至11月期間，訪問了5,160名中一至中六學生，結果顯示，愈46.5%學生壓力指數屬偏高水平，令學生最感困擾的事情依次為「功課／考測繁重」有46.7%、「學習動力低」有39.4%及「成績退步」有29.1%。

調查結果亦顯示，近24.2%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較兩年前21.9%輕微上升；和2018年15.4%疫情前相比，則增加了8.8%。受訪學生過去一星期較常出現的焦慮徵狀主要為「我容易感覺疲倦和乏力」有45.3%，「我容易感到煩亂或覺得驚恐」有29.6%及「我覺得比平時容易緊張和著急」有29.1%。

另外，受訪學生被問及在學校遇到煩惱或不開心時，50.4%願意求助和49.5%不願意求助的比率約各佔一半。不願意求助個案如學生因課程緊湊，導致壓力大至經常晚上獨自哭泣，但不想麻煩朋友，沒有向朋友傾訴；也不想讓學校知道，擔心被標籤，故不敢找學校社工。

徐小曼指出，部分數據反映學生的求助心態尚算正面，但相信學校有不少隱藏自己情緒而沒有勇氣求助的學生，她建議學生嘗試自己解決問題後，若情緒仍然持續困擾，甚至影響日常生活，便應盡快求助。除了可以找父母、老師、社工傾談，社區亦有不同形式及具信譽的輔導資源可供選擇。

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責任編輯：余思嵐

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