【冬日穿搭】秋冬必備名牌頸巾推介　最平$1300入手經典百搭款

▲ 即睇10大時尚保暖名牌頸巾推介!

天氣開始轉涼，入手禦寒衣物時最重要保暖又時尚。TOPick為大家精選10大名牌頸巾，讓大家輕鬆揀選最適合你風格的頸巾。

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1. Burberry Logo Wool Blend Jacquard Scarf 頸巾 (價格:HK$3,500)

▲ Burberry Logo Wool Blend Jacquard Scarf。(圖片來源: Burberry官網)

提及Burberry，以往大家都會想起格紋圖案。而今年品牌的羊毛混紡圍巾以特大字樣作為主要設計，保留提花編織標誌同時，更配上對比色系及流蘇設計，十分突出。

2. Gucci GG提花羊毛絲質頸巾(價格:HK$4,500)

▲ Gucci GG提花羊毛絲質圍巾。(圖片來源: Gucci官網)

近年Gucci都多以雙G大型圖案應用在不同產品上。而這一條GG提花羊毛絲質圍巾，可作披肩或頸巾使用，配上菱形設計及深淺啡色作對比，十分百搭經典。

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3. Louis Vuitton Ultimate頸巾 (價格:HK$10,000)

Monogram圖案是LV的經典花紋，而今年品牌將前衛又奪目的對比色用於特大Monogram圖案及LV標誌之上，營造對比鮮明的設計效果。圍巾尺寸寬大，並以山羊絨羊毛混紡料縫製及流蘇飾邊，既奢華時尚又保暖。

4. Loewe羊毛與馬海毛混紡頸巾 (價格:HK$5,350)

灰色併藍色雙色LOEWE的馬海毛圍巾，以品牌字樣為主要設計，尾端有流蘇，而且質感柔軟，配搭外套毛衣十分合適。

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5. Celine羅紋羊絨羊毛混紡TRIOMPHE 頸巾(價格:HK$7,100)

灰色羊毛圍巾配上白色「TRIOMPHE」緹花印花，觸感輕柔，經典又百搭，適合中性打扮的人士選擇。

6. Dior D-OBLIQUE 頸巾 (價格:HK$7,200)

▲ Dior D-OBLIQUE 圍巾。(圖片來源: Dior官網)

以經典的海軍藍色Dior Oblique圖案為主要花紋，織邊綴以「CHRISTIAN DIOR」標誌及流蘇飾邊，加上羊毛、絲綢和棉混紡製作，可以繫於頸項上或披掛在肩上，時尚又保暖。

7. Fendi Pink wool and cashmere scarf 頸巾(價格:HK$5,650)

粉紅色羊毛圍巾，一面飾有超大 Fendi Roma 字樣，而另一面是啡色併米色格紋圖案，更配有流蘇下擺。用色及簡約設計配搭充滿少女心，十分適合溫柔風打扮的女生。

8. Chanel茄士咩粉紅及多色頸巾(價格:HK$9,400)

圖案以Chanel經典元素斜紋軟呢(Tweed)為主，羊絨頸巾用色以粉紅併黑白色為主，而細看之下會見到有多個Chanel標籤。如果平日是素色打扮的話，這一條色彩搶眼頸巾就可以為你點綴造型。

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9. Moschino TEDDY LOGO WOOL SCARF 頸巾(價格:HK$1,300)

▲ Moschino TEDDY LOGO WOOL SCARF。(圖片來源: Moschino官網)

紅色羊毛頸巾配上招牌熊仔及Moschino字樣刺繡，既又節日氣氛又有增添可愛感，配搭任何服飾都十分合適。

10. Acne Studios LOGO JACQUARD SCARF 頸巾 (價格:HK$2,200起)

▲ Acne Studios LOGO JACQUARD SCARF。(圖片來源: Acne Studios官網)

每年冬天都會見到Acne Studios大格仔圖案頸巾的踪影，設有多種色調及寬版和窄版可選。加上是100%羊絨打造，質感柔軟，深受時尚人士及明星喜愛。

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責任編緝：張懿慧