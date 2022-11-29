【家庭悲劇】年輕夫婦鴛鴦浴中毒雙亡　遺8孤雛獲伯父母領養近況曝光

▲ 去年一對年輕夫婦鴛鴦浴中毒雙亡，遺下8名年幼子女，幸獲伯父伯母領養。

去年底內地發生一宗家庭慘劇，江西省一對年輕夫婦在家中鴛鴦浴期間，因吸入過量一氧化碳中毒身亡，遺下8名年幼子女孤苦無依，最小年僅9個月大，幸得政府伸出援手，而伯父母更決定全數領養，連同自己兩名子女，一共養育10名孩子，每天咬緊牙關過生活。

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綜合內地傳媒報道，去年12月3日江西省宜春市，31歲丈夫和34歲妻子一起洗澡時，意外中毒身亡，至翌日孩子們起床上學時，才驚覺父母倒臥浴室內，8名年幼子女隨即無依無靠，最大12歲、最小年僅9個月。

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料夫婦為追仔生足8個

8名孩子當中，頭4胎都是女兒，網民相信兩夫妻為了追仔繼續生，第5胎終於成功生仔，可是他聽力缺陷。兩夫妻為追求健康兒子再拼命，其後再誕雙胞胎女兒，終於在第8胎誕下健康兒子，結果兩夫妻在孻仔出生9個月就不幸身亡。兩夫妻雖然「超生」，但因經濟困難沒有被罰，靠丈夫開車做運輸，妻子在家湊仔。

當時不少網民並不同情他們，但更多人認為孩子是無辜的，如此年幼就失去雙親，非常擔憂他們的未來。不少人曾提出欲領養，但孩子們的嫲嫲、伯父伯母因不捨孩子而一一拒絕，並決定全數領養，「再苦再累也要自己來帶」。

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每孩每月獲逾千元補助金

這對伯父伯母近日接受媒體訪問，伯母稱連同自己一對就讀中學的子女，這一年共養育10個孩子，他們在一起令家裡非常熱鬧。伯母表示雖然湊10孩的負擔很重，幸好政府每個月會為每個孩子支付1,200人民幣（約1,306港元）補助金，只要看到孩子們開心熱鬧的樣子，一切都值得。

再加上一家人齊心協力，咬咬牙，日子也還過得去，大家都平平安安就是最大的幸福！

有網民看到一家人的近況後，擔憂補助金太少，「這些錢以後孩子上學或看病根本不夠用」，但更多網民表示支持，「有這樣的親人，孩子們一定會好好長大！」、「好人一生平安，當地政府給力，祝孩子們健康成長」、「只當自己生了10個孩子，以後他們都圍著你，幸福在後面。」

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責任編輯︰王明芳