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【夫妻關係】娶前賭王孫女成「千億女婿」　歐陽震華結婚26周年恩愛似初戀

親子 12:13 2022/11/29

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一班好友一齊慶祝。

TVB收視福將歐陽震華與太太傅潔嫻早前結婚26周年，兩人相約一班好朋友一齊慶祝，恩愛之情令在座的梁思浩都忍唔住說感受到兩人的愛，洋溢著初戀的感覺。

62歲的歐陽震華(Bobby)曾經歷過一段失敗婚姻，據知對方是髮型師，可惜婚姻僅維持了2年便以離婚收場。後來歐陽震華遇上傅潔嫻，女方身世顯赫，爺爺是澳門一代賭王傅老榕，有傳其家族資產近百億港幣，但當時歐陽震華在娛樂圈只屬二、三線藝人。

外界一直不看好兩人的戀情，甚至乎傳出歐陽震華食軟飯的流言，不過最後兩人都懶理種種傳言拉埋天窗，認定對方，有傳直到結婚前一刻歐陽震華才知道太太的家世，而歐陽震華也搖身一變，變成了「千億女婿」。

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兩人結婚多年，膝下無兒女，不過他們一向喜歡熱鬧，結婚26周年紀念當天一大班好朋友一齊慶祝，梁思浩在社交平台分享慶祝片段，留言：「世上有一種幸福叫做『歐陽伉儷』26週年依然充滿着初戀嘅感覺，看到的幸福，身邊人感受到您倆的愛，祝福您倆繼續幸福、健康、開心，多謝簡師傅細心安排嘅晚宴，各人都玩得好盡興。」更上載多張大合照。

靠一招保鮮愛情

2013年Bobby因為食物「落錯格」導致急性肺炎，而送入醫院深切治療部搶救，幾乎一隻腳踏入鬼門關，妻子及好友都非常擔心，幸好經搶救後，Bobby成功醒來，醫生透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人。而太太傅潔嫻一直伴隨左右，出入醫院照顧，在歐陽震華出院接受記者訪問時，太太傅潔嫻不禁聲淚俱下，擁著老公歐陽震華哭泣，場面溫馨又感人。

後來Bobby在內地節目《看我的生活》作客時，分享了自己人生感悟及婚姻觀。歐陽震華表示會希望比太太「走先」一步，但現在就有另一個想法，就是要比太太「走遲」一步：

我會想遲死過太太，因為我好擔心如果我死先，怕沒有人照顧她。

兩人結婚20多年一直無兒無女，有傳兩人曾有生育計劃，傅潔嫻亦曾試過人工受孕，但後來Bobby表示：「我不想老婆辛苦，不想給壓力老婆」，選擇甜蜜二人世界享受人生，閒時相約好友去旅行及歎美食。

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責任編輯︰王明芳

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