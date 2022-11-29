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【兩性關係】拍拖3年與男友同居 　驚悉對方不換内褲污糟到可「站立」

健康 13:50 2022/11/29

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拍拖3年後與男友同居，驚悉對方數日不換内褲，污糟到可「站立」！

穩定交往的男女一旦同居，往往會發現對方驚人的生活習慣，造成摩擦。台灣一位女網民與交往3年的男友同居後，驚悉對方一項惡劣生活習慣，令她非常崩潰。

最新影片：

女事主在《匿名公社》發文抱怨，表示自己和男友一直遠距離交往3年，更準備在年後結婚，餐廳和婚紗照等都已預備好。直至近月，男友為了省錢搬來同住，事主這才發現男友種種惡劣生活習慣。例如男友中午吃剩的飯不放雪櫃，晚上繼續吃；半夜吃完杯麵，剩下的湯放到隔日再用微波爐翻熱喝下，甚至還曾不滿事主將他未喝完的湯倒掉而出口責罵。

但令事主最無法忍受的是男友長期不換洗内褲。據事主描述，男友會穿同一條内褲很多天都不洗，甚至已傳出異味，對方也表示「反過來穿就好了，很多人都這樣」。就算事主貼心幫買好幾件換洗內褲，男友也不主動更換，還要求事主尊重他的習慣。最後，事主某日下班回家，驚恐地發現男友內褲因為太久沒洗，居然硬化到可以「站起來」，令她非常崩潰：

到底穿幾天才能站起來啊？他是在研發什麼生化武器準備毒死我嗎？

網民留言：髒成精了

貼文引起網民熱議，紛紛表示男方衛生習慣惡劣得誇張，勸事主儘快分手：

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醫生：發霉內衣褲或引發紅疹

台灣皮膚科醫生蔡逸姍曾在訪問時表示，若內衣褲發霉，不適宜繼續穿著。以往有不少年輕女生因發霉內衣褲接觸到皮膚，誘發濕疹。她指出，敏感肌膚若接觸到發霉的貼身衣物，可導致肌膚紅癢起疹，一旦抓破傷口，有機會造成細菌感染。

她提醒，內衣褲洗後晾在浴室中，容易滋生霉菌，所以應盡量掛在通風處，適度曝曬陽光，確保接觸肌膚那一面維持乾燥狀態。而已泛黃、有污垢異味的內衣褲就應及時丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣

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