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【聖誕節2022】星巴克《Emily in Paris》主題杯下月開賣　聖誕節聯乘COVA推限定蛋糕

休閒消費 12:46 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

星巴克聖誕節聯乘COVA推限定蛋糕，同時在下月開賣《Emily in Paris》主題產品。

佳節臨近，香港星巴克與意大利高級餐飲品牌 COVA 首度聯乘，將兩個品牌的精髓共冶一爐，推出「COVA for Starbucks Holiday Delights」系列共四款特色蛋糕，連同以星巴克熊為主題的聖誕朱古力咖啡，為節日增添氣氛。

第一款榛子朱古力蛋糕採用 COVA 特色榛子朱古力醬及星巴克經典「Chocolate Marquise」，讓兩大品牌的朱古力風味拼湊出新火花；第二款拖肥慕絲咖啡蛋糕則加入了 COVA 可可粉及星巴克特色焦糖醬，帶來別具匠心的昇華滋味。

第三款聖誕紅絲絨蛋糕及第四款紅桑子白雪蛋糕則以 COVA 的經典蛋糕為靈感，分別加入富聖誕色彩的紅桑子及紅絲絨。星巴克更為聯乘系列推出別出心裁的聖誕主題包裝盒，糅合星巴克及 COVA 的標誌性元素，並以充滿節日感的紅綠配色配以絲帶設計，讓顧客與家人朋友渡過充滿儀式感的聖誕。「COVA for Starbucks Holiday Delights」蛋糕由今天起登陸香港星巴克分店。

聖誕蛋糕以外，星巴克更同步推出全新熊朱古力咖啡，濃郁香醇的朱古力特飲配合可愛的聖誕星巴克熊朱古力牌裝飾，令冬日亦倍感溫暖。星巴克熊朱古力咖啡由今天起於全線香港及澳門星巴克分店推出。

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以大熱 Netflix 電視劇為主題的「Emily in Paris + Starbucks®」系列亦別注登場，杯身採用水彩風設計和搶眼配色，以心形巴黎鐵塔及明亮的粉色牡丹印花，描繪 Emily 活潑熱情的個性魅力，以及巴黎人的隨性風格，盡顯法式優雅格調。五件限量商品包括隨行杯、咖啡杯及手提袋，讓您與 Emily 一起享受生活，劇迷不可錯過！系列產品將於 12 月 6 日起於香港及澳門星巴克指定分店有售。

記者：王嵐

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